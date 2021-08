Az immunrendszert elnyomó kezelést kapott betegeknél is működik a Covid-vakcina

A Bécsi Orvosi Egyetem, a MedUni Wien legfrissebb tanulmánya szerint azok a betegek is jó immunválaszt produkálnak a koronavírus elleni vakcinákra, akiknek valamilyen okból el kell nyomni az immunrendszerét. Azoknak, akiknél nem indul be az ellenanyag-termelés, szüksége lehet egy harmadik oltásra is.