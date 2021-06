Amerikai kutatók választ keresnek arra, hogy jó ötlet lenne-e a harmadik dózist is beadni az embereknek a koronavírus elleni oltásokból – adta hírül a Business Insider.

A kísérletben részt vevő amerikaiak kapnak egy úgynevezett erősítő oltást is a Moderna koronavírus-oltásából, hogy kiderüljön, növeli-e ez a védettségüket – tájékoztatott a kísérletet indító National Institutes of Allergy and Infectious Disease (NIAID) sajtóközleményben. A teszten „nem hivatalosan” a másik két forgalomban lévő amerikai oltás, a Pfizer és a Johnson & Johnson készítménye is részt vesz.

A vizsgálatban 150 önkéntes vesz részt, akiket kétféle módon csoportokban osztottak. Egyrészt aszerint, hogy milyen oltást kaptak, másrészt ezen belül kettéválasztották őket a 18-55 évesekre és az 56 éven felüliekre. Egy külön csoport azokból áll, akiket eddig nem oltottak be. Ők három dózist fognak kapni a Moderna készítményéből. A NIAID szerint ez az első ilyen kísérlet, amelybe később további oltásfajtákat is bevonhatnak. Az eredményt valamikor még 2021-ben nyilvánosságra fogják hozni.

Az Egyesült Államoknak fel kell készülnie arra a lehetőségre, hogy erősítő oltásokat adjon az embereknek részben azért, mert a beoltottak immunitása idővel gyengülhet a koronavírussal szemben, részben azért, hogy ellensúlyozza az új mutációk megjelenését – érvelt a közleményen Antony Fauci a NIAID vezetője, az USA legismertebb járványügyi szakértője. A Moderna korábban saját kísérletei alapján arról számolt be, hogy az erősítő szúrás javítja a páciensek immunreakcióját és nincsenek erősebb mellékhatásai, mint a második oltásnak.