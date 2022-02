Elhunyt 233 beteg, így az elhunytak száma 43 299 emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 526 826 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 189 560 főre csökkent. 4741 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépen. A hétvégi oltási akción is több ezren vettek részt, emellett a regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz - olvasható a koronavirus.gov.hu-oldalon.

Februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat. Bővebben a februári oltási akcióról:

Ahogyan arról korábban a Napi.hu is beszámolt, az eredetileg tervezett február 15. helyett csak május 1-jétől alakul át a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá. Azok a védettségi igazolványok, amelyek fertőzésen való átesettség alapján vannak kiállítva, május elsején veszítik el az érvényességüket. Az oltási alapon jelenleg érvényes védettségi igazolványok automatikusan érvényesek maradnak májustól, ha a tulajdonosuk az előző oltástól számított 6 hónapon belül felvette a második, illetve a harmadik oltását is.