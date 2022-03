A 74 éves demokrata párti politikusnak jelenleg enyhe, megfázásszerű tünetei vannak és "jól érzi magát" - írja az MTI.

Üzenetében Hillary Clinton közölte, hogy "hálásabb, mint valaha azért a védelemért, amit a vakcinák a betegség súlyos lefolyásával szemben nyújtani tudnak." Arra sürgetett egyúttal mindenkit, hogy vegye fel az oltást vagy az emlékeztető oltást.

Férje, a 75 esztendős Bill Clinton volt amerikai elnök koronatesztje negatív lett, és jól érzi magát. A teszteket az elkövetkező napokban is folytatják és karanténba vonulnak mindaddig, amíg a helyzet nem tisztázódik.

A prominens demokrata párti politikus Clinton 2009 és 2013 között külügyminiszter volt Barack Obama korábbi elnök adminisztrációjában, majd a 2016-os választáson a republikánus Donald Trump ellen indult. Miután elvesztette a választást, a politikából gyakorlatilag visszavonult.

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already!