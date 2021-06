Az először Indiában felfedezett, Delta néven ismert koronavírusváltozat nagyobb valószínűséggel okozhat súlyosabb, kórházi kezelést igénylő megbetegedést, mint az először Kentben felfedezett Alpha változat, ami további aggodalmakat vet fel a járvány Egyesült Királyságban való terjedésével kapcsolatban. Már a Delta - más néven B.1.617.2 - változat a domináns az országban. A helyi hatóság új felmérései alapján az új koronavírusos esetek akár 75 százalékáért is felelős lehet. Úgy vélik, hogy ez a vírus fertőzőképesebb, mint az alfa változat, és valamivel ellenállóbb a Covid-vakcinákkal szemben, különösen egyetlen adag után - írja a Guardian az összefoglalójában.

A Public Health England angliai közegészségügyi hatóság jelentése nemcsak azt tárta fel, hogy az Egyesült Királyságban a variáns által okozott megerősített esetek száma 12 431-re emelkedett az előző heti 6959-ről, hanem azt is, hogy a brit mutációhoz képest a kórházi kezelés szükségességének megnövekedett kockázatát is eredményezi. Angliában 38 805 szekvenált eset elemzése során kiderült, hogy a Delta variáns 2,61-szer nagyobb kockázattal okoz súlyos megbetegedést a minta időpontjától számított 14 napon belül, mint az Alpha variáns. A 14 napon belüli sürgősségi ellátás kockázata 1,67-szer magasabb volt. Ezek az adatok figyelembe veszik az olyan tényezőket, mint az életkor, a nem, az etnikai hovatartozás, a lakóhely és a védőoltási státusz. A Skóciából származó adatok is alátámasztották az eredményeket, és arra is rámutattak, hogy a Delta-változattal fertőzöttek esetében több mint kétszer nagyobb a kórházi kezelés kockázata, mint az Alfa-változat esetében.

QP | Quality Placement

"Megerősítő elemzésekre van szükség a kockázatváltozás nagyságrendjének megerősítéséhez és a védőoltással való kapcsolat részletesebb feltárásához" - áll a dokumentumban az indiai mutációról.

"Az egyik fényes fénypont azonban az, hogy úgy tűnik, a védőoltás még mindig hatással van a terjedésre" - mondta Meaghan Kall, a PHE epidemiológusa, aki a Twitteren közölte, hogy a Delta-változat növekedési üteme továbbra is hasonló az előző héthez, és az Egyesült Királyság minden régiójában növekszik az előfordulása. Hangsúlyozta, hogy az indiai mutációval megbetegedettek 73 százaléka nem oltott ember, csak 3,7 százalékban fordul elő Delta-változat olyan embereknél, akik mindkét oltást megkapták, míg az ezzel a változattal kórházba került embereknek csak 5 százaléka kapta meg mindkét oltást. A vakcinák hatékonyságát már más kutatások is igazolták.

Az adatok az Egyesült Királyságban a Covid megbetegedések számának folyamatos emelkedésével párhuzamosan érkeztek: csütörtökön 5 274 új esetet jelentettek, szemben az előző napi 4 330-mal.