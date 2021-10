A WHO óva int attól, hogy a koronavírus-járvány újabb hullámára válaszul az európai kormányok ismételten az iskolabezárások mellett döntsenek. Az Egészségügyi Világszervezet európai regionális irodájának közleménye szerint az elmúlt héten az európai régió már 4 hete folyamatosan emelkedő Covid-19-es esetszámokat jelent, ez az egyetlen - a WHO által vizsgált terület -, ahol a járvány gyorsulását tapasztalni. A globálisan az új esetszámok 57 százaléka származott Európából október harmadik hetében.

A fertőzési számok növekedésre számos kormány korlátozó intézkedéseket vezetett be. 45 országban és területen a hatóságok az iskolák nyitvatartása mellett döntöttek a jelenléti oktatás megtartása mellett, úgy, hogy közben megelőző és ellenőrző előírásokat vezettek be - emlékeztet a szervezet. Hét ország viszont a részleges vagy teljes iskolabezárások mellett döntött, nemzeti vagy területi szinten, két országban távoktatást rendeltek el.

A WHO felhívja a figyelmet, hogy álláspontjuk egyértelmű a kérdésben, ha egy ország korlátozó intézkedéseket vezet be a járvány ellenőrzés alatt tartásának érdekében, akkor is az iskolának kellene az utolsó helyen állnia, amelyet bezárnak és az elsőnek, amit újranyitnak a megfelelő járványügyi szabályok mellett. Azaz a gyerekek oktatásának félbeszakítása csak az utolsó menedék lehet a járvány visszaszorításában.

Fertőtlenítést, maszkot és tesztelést javasolnak

A tavaly széles körben alkalmazott iskolabezárások gyerekek és felnőttek millióinak oktatását szakította félbe, s ez sokkal többet ártott, mint használt, különösen a gyerekek mentális és szociális jóléte terén - mondta Hans Henri P. Kluge, a WHO Európáért felelős regionális igazgatója. A szervezet közleménye szerint az oktatási intézmények bezárása helyett inkább az egész társadalomra érvényes megközelítéseket kellene alkalmazni az intézkedések széles skálájával, amelyek figyelembe veszik a terjedés sebességét az adott területen. Ez magában foglalhatja az iskolákat is, ahol lehetne alkalmazni a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, a kézfertőtlenítést, a maszkviselést, a szellőztetést az osztálytermekben és persze a megfelelő hozzáférést a tesztekhez.

Folyamatosan figyelni és változtatni kell a döntéshozóknak



A Covid-19 hatásainak csökkentése érdekében az előttünk álló hónapokban létfontosságú, hogy a döntéshozók lépéseiket az aktuális, rendelkezésre álló adatok alapján hozzák meg. Mindezt úgy, hogy tudatában legyenek annak, a járványügyi helyzet változhat és így az arra adott reakcióknak is változni kell. A tudománynak fontosabbnak kell lennie a politikánál, és a gyerekek hosszútávú érdekeinek az első helyen kell állnia, különösen most, hogy számos ország a fertőzésszámok megugrásával szembesül. Sokkal hatékonyabb eszközeink is vannak a fertőzésszámok leszorítására, mint az iskolabezárások - tette hozzá az igazgató.

A WHO közleményében hangsúlyozta, a tanárok közösségeik hősei, az ő oltásuk mellett a szervezet javasolja a 12-17 éves korosztályból a valamilyen okból egészségügyileg veszélyeztetettek Pfizer/Biontech vakcinával történő oltását. Illetve azokét is, akik szoros kapcsolatban vannak immunszuprimált emberekkel. A 12 év alattiakkal kapcsolatban hamarosan újabb ajánlást adnak ki, amint az oltások klinikai kísérleteinek eredményei rendelkezésre állnak.