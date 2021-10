Moszkva önkormányzata 10 ezer rubelt (43 ezer forint) ad az orosz fővárosban élő nyugdíjasoknak, ha vállalják, hogy beoltatják magukat a koronavírus ellen - jelentette be Szergej Szobjanyin főpolgármester a Moscow Times tudósítása szerint. Ez a hatóságok legújabb húzása annak érdekében, hogy felpörgessék az igen lagymatagon csordogáló oltási kampányt.

Az oltási juttatásra akkor válnak jogosulttá a 65 évesnél idősebb lakosok, amikor megszúrták őket a vakcina második dózisával is. A jelentkezőknek valamelyik hazai gyártású oltást adják be és az év vége előtt rá kell szánniuk magukat a "nagy kalandra", mert utána már nem jár a pénz. Az orosz főváros nyugdíjasainak korábban ajándékcsomagokat osztottak a szúrás után, amit továbbra is megkaphatnak.

Az önkormányzat azután döntött a radikális ösztönző mellett, hogy Moszkva válságstábja riasztó adatokat hozott nyilvánosságra arról, milyen súlyosan érinti az idősebbeket a járvány. A 60 éven felüliek körében minden kilencedik koronavírus-beteg belehal a fertőzésbe, ami háromból egyre megy fel azok körében, akik nem kerülnek időben kórházba.

Eközben a főváros idős lakóinak csak harmadát oltották be, ami elmarad Moszkva beoltottsági arányától. Oroszországban összességében makacsul kisebb a beoltottak aránya 30 százaléknál, annak ellenére, hogy a hazai gyártású Szputnyik V vakcina széles körben rendelkezésre áll. A járvány negyedik hullámára válaszul számos orosz régióban újra korlátozásokat vezettek be és bizonyos szakmák dolgozóit kötelezik az oltás beadatására.