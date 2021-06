Az Observer által megrendelt kutatás szerint a megkérdezettek 54 százaléka szerint sem jött el a "freedom Day" ideje. Két hete ezt még csak 43 százalékuk gondolta így - írta az Euronews.

A bejelentés hétfőn, azaz holnap várható, de Boris Johnson kormányfő már szombaton beszélt arról, hogy rendkívüli módon aggasztja az új típusú koronavírus indiai mutánsának terjedése: ma már minden tíz brit fertőzött közül kilenc szervezetében ezt a fajtát mutatják ki a vizsgálatok. Így aztán a június 21-re tervezett nyitást kitolnák akár négy héttel is. Azt remélik ettől, hogy az oltási kampány révén a lakosság közelebb kerül a nyájimmunitáshoz, akár el is éri azt. A szakemberek pedig időt nyernek az indiai mutáns természetének tanulmányozására.

QP | Quality Placement

A The Guardian a közegészségügy egyik prominensét, Paul Griffiths professzort idézi, aki szerint továbbra is kis lépésekben kellene visszavonni a járvány miatt elrendelt korlátozásokat, máskülönben visszájára fordulhat az egyre biztatóbb tendencia, amelyben már most is tapasztalnak némi visszaesést. Növekszik a fertőzöttek száma, és kórházba is többen kerülnek azokon a vidékeken, ahol több a fertőzött.