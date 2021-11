A politikusTwitter-üzenetében további részletek nélkül közölte: az óvintézkedést a brüsszeli testület a tagállamokkal szoros együttműködésben fogja javasolni a B.1.1.529 kódjelű, aggodalomra okot adó vírusváltozat megjelenése miatt.

Az uniós bejelentést megelőzően a brit kormány, valamint Izrael már csütörtökön utazási korlátozásokat rendelt el több afrikai országgal szemben: Dél-Afrikából, Mozambikból, Namíbiából, Lesothóból, Botswanából, és Eswatiniből - az egykori Szváziföldről - és Zimbabwéből függesztették fel a légi közlekedést - írta az MTI.

A Dél-afrikai Köztársaság hatóságai csütörtökön számoltak be arról, hogy az országban a koronavírus új variánsát fedezték fel, amely a B.1.1.529 nevet kapta. A közlés szerint az új variáns aggodalomra ad okot, mert több mint harminc mutációval rendelkezik, amelyek szokatlan mintázatba rendeződtek. Emiatt a variáns könnyebben kikerülheti a szervezet immunválaszát, valamint gyorsabban terjed a fertőzés.

A BBC által idézett szakértők szerint az új változat mutatja az eddigi legnagyobb számú mutációt az eredeti koronavírus-variánshoz képest, és most elsősorban azt kell vizsgálni, hogy nem tud-e valamilyen mértékben áthatolni a koronavírus ellen jelenleg használatos oltóanyagok nyújtotta védelmen.

A B.1.1.529 eddig a Dél-afrikai Köztársaságban, Botswanában és Hongkongban okozott regisztrált fertőzéseket.

