Ez azt jelenti, hogy még ha be is vagyunk oltva, érdemes felvenni a tömegközlekedésen, bevásárlásnál, a moziban és a színházban is.

Ilyenkor azt kell megnézni, hogy mi az, amit nyerünk, és mi az, amit adunk érte. A világon semmi gondunk sem lesz abból, ha a maszkot felvesszük, ha megbetegszünk, abból viszont komoly baj lehet - fogalmazott Lénárd Rita, a MOK alelnöke a portálnak.

QP | Quality Placement

Véleménye szerint a maszk a mindennapjaink része marad.

Nyitott helyeken a járványügyi helyzet egyelőre nem feltétlenül indokolja a maszkhordást, ha a távolságtartás megoldható. Tömegbe viszont nyílt tereken sem érdemes maszk nélkül menni.

Ha idős szülőt, nagyszülőt látogatunk, érdemes fejben tartani: kertben, séta közben elég a távolságtartásra figyelni, de ha bemegyünk a lakásba, vegyük fel a maszkot - mondta az alelnök.

Teljes biztonságban a koronavírus ellen kétszeres beoltottak sincsenek, a harmadik oltás hatékonyságáról pedig most érkeznek az adatok. A vírus pedig továbbra is folyamatosan változik.

A delta-variáns nagyon könnyen terjed, aki oltottként fertőződik meg, akár tünetmentesen is szórhatja tovább a vírust, ezért az egyéni biztonságunkon túl az oltatlanokat és a veszélyeztetettebb csoportokat is védenünk kell - mondta Lénárd Rita.