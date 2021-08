Elsősorban a fiatalok körében voltak népszerűek az akár egyéni igények mentén is megrendelhető, textilből készült dizájnmaszkok, amely a pandémia óta már ugyanúgy beépült a divatba, mint egy ruhadarab vagy egy kiegészítő - írja az erdélyi foter.ro. Az egészségügy-miniszter azonban bejelentette, hogy ezeket az új tanévben már nem fogadják el az iskolákban vagy az egyetemeken, oda mindenki csak orvosi maszkban mehet.

Az új tanév hagyományos formában, jelenléti oktatással kezdődik mindenkinek, és a sulik csak akkor zárnak be, ha az illető településen hat ezrelék fölé emelkedik a fertőzöttségi ráta. Erre az esetre is két lehetséges forgatókönyv érvényes: vagy mindenki áttér az online oktatásra, vagy csak az oltatlanok, miközben az oltottak és a betegségen 180 napnál nem régebben átesettek továbbra is bejárhatnak az órákra.

A sporttevékenységeket lehetőleg a szabadban kell megtartani maszk nélkül, de ha az időjárás ezt nem teszi lehetővé, és beltérben kell tornázni, akkor csak kétezrelékes fertőzöttségi ráta alatt lehet ezt maszk nélkül megejteni.