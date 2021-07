Legutóbb februárban adtak be annyira kevés - nagyjából 60 ezer - első oltást, mint vasárnap, "viszont februárral ellentétben most van elég oltóanyag, ezért továbbra is azt kérjük, hogy oltassák be magukat" - írta egyik Twitter-bejegyzésében Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter.

A kampány július eleje óta folyamatosan lassul. Ezt mutatja a többi között, hogy míg júniusban tizenkétszer haladta meg az egymilliót az egy nap alatt beadott dózisok száma, július első tizenegy napjában egyszer sem sikerült átlépni az egymilliós határt, az utóbbi hét napon beadott oltások napi átlaga pedig vasárnapra 626 ezerre süllyedt a hónap elején regisztrált 715 ezerről.

35,4 Mio Bürgerinnen und Bürger (42,6%) haben den vollen Impfschutz, 48,6 Mio (58,5%) sind mindestens einmal geimpft. So wenig Erstimpfungen wie gestern hatten wir zuletzt im Februar - anders als im Februar ist nun aber genug Impfstoff da. Es bleibt dabei: Bitte impfen lassen! — Jens Spahn (@jensspahn) July 12, 2021

Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök hétfőn Münchenben bejelentette, hogy kormánya stratégiát vált.

Az új irányvonal lényege az oltás hozzáférhetőségének javítása. Így a napi több ezer adag vakcina beadására berendezett oltási központok és a háziorvosi és üzemorvosi rendelők mellett "szokatlan helyeken" alakítanak ki oltópontokat és bevezetik az úgynevezett "oltás to go" (elvitelre) megoldást - mondta Markus Söder. Szavai szerint a teljes oltással rendelkezők "nagyobb szabadságra" tehetnek szert.

"Teljes, gondtalan szabadság csakis a védőoltással jár, oltás nélkül pedig nincs szabadság, legalábbis nem úgy, ahogyan elképzeljük" - fogalmazott a bajor miniszterelnök. A részleteket a keddi kormányülés után ismertetik - írta az MTI.

A szövetségi kormány összesítése szerint vasárnap országszerte 221 720 adag oltást adtak be. Ebből 59 134 adag volt első dózis. A 199. napja tartó kampányban legalább egy adag védőoltást a lakosság 58,5 százaléka - 48 612 685 ember - kapott. Teljes oltással a lakosság 42,6 százaléka - 35 437 750 ember - rendelkezik.

A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) kimutatása szerint az utóbbi 24 órában országszerte 324 fertőződést mutattak ki tesztekkel. Ez bő 50 százalékos emelkedés az egy héttel korábbi 212-höz képest.

Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 3 736 489 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t Németországban. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben egy nap alatt 2 beteg halt meg, a járvány áldozatainak száma így 91 233-ra emelkedett.