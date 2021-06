A szakértő arra reagálva nyilatkozott, hogy Olaszországban nemrég egy 18 éves tinédzser meghalt az oltás után, emiatt a kormányzat pénteken úgy döntött, hogy mostantól kezdve csak a 60 év felettieknek adják be az AstraZenecát - írta az Index a Reuters nyomán.

Az utóbbi hetekben több ország is úgy döntött, hogy csak az időseknek adják be a vakcinát, miután a fiataloknál és középkorúaknál több esetben trombózist okozott az oltóanyag.

Az EMA szerint az AstraZeneca-oltásnak továbbra is több az előnye, mint a hátránya - mondta Marco Cavaleri. Véleménye szerint most, amikor a járvány visszaszorult, a fiatalokat mindenképp az mRNS-alapú vakcinákkal lenne érdemes oltani.

A szakértőtől ezután azt is megkérdezték, hogy a 60 év felettiek esetében is hanyagolni kellene-e az AstraZenecával való oltást. "Igen, és már számos ország, többek közt Franciaország és Németország is fontolgatja ezt amiatt, hogy egyre több mRNS-alapú vakcina érkezik" – hangzott a válasz.