Egyre több kutatás támasztja alá a tudósoknak azt a véleményét, hogy az idősek és az egészségügyi problémákkal küszködők esetén ajánlatos lenne a negyedik koronavírus-oltás beadása, ám nem támasztja alá elég bizonyíték azt, hogy ezt másokra is ki kellene terjeszteni – írja a Financial Times a negyedik oltásról folyó vitát összefoglaló cikkében. Más országok mellett az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban és Svédországban ajánlják az idősebbeknek és a nem teljesen egészségeseknek, hogy szúrassák meg magukat negyedszer is.

Az amerikai Pfizer gyógyszergyártó a napokban kérte az egészségügyi hatóságokat, hogy engedélyezzék a 65 éven felüliek negyedik oltását a készítményével, a Moderna azt szeretné, ha koronavírus-vakcinájának negyedik dózisa bárki számára beadható lenne. Az EU gyógyszerhatósága azonban kétségeinek adott hangot a negyedik szúrással kapcsolatban, további adatokat akar látni, amik ezt alátámasztanák. Enélkül az a veszély áll fenn, hogy az ismétlődő oltások feleslegesen túltöltik a páciensek immunrendszerét.

A szakértők egy része arra hívja fel a figyelmet, hogy az egymást követő erősítő oltások és a korábbi fertőzések párosulva a járványügyi korlátozások feloldásával, a korábbi gondok megismétlődéséhez vezethetnek. Nevezetesen ha lecsap egy új vírusváltozat, akkor újra olyan járvány indulhat el, amely túlterheli az egészségügyi rendszereket. Ezt az aggodalmat erősítheti az újabb járványhullám, amit az omikron BA.2 változata okoz.

Izraeli tanulságok

Izraeli tapasztalatok szerint a vakcinák hatásossága négy hónap után kezdett hanyatlani az első oltásuk után – mondja Eric Topol, a Scripps Research Translational kutatóintézet igazgatója. Izrael az elsők között tette lehetővé állampolgárai harmadik és negyedik oltását, de a szakértő abban reménykedik, hogy már a harmadik eléggé hatásos ahhoz, hogy az emberek immunrendszere emlékezzen rá, mit kell tennie, ha megfertőzi a koronavírus.

A negyedik oltással kapcsolatban szerzett ottani tapasztalatok szerint a páciensek korától függően eltérő lehet ennek hatásossága. Az izraeli Sheba Medical Center beadatta alkalmazottainak a negyedik vakcinát, ami növelte a koronavírus elleni antitestek számát, ám nem előzte meg, hogy az omikron megfertőzze a beoltottakat. Egy friss kutatás szerint, ami a New England Journal of Medicine orvosi folyóiratban jelent meg, a fiatal, egészséges felnőttek esetén a negyedik oltás „kevés további védelmet” nyújt a harmadiknál elérthez képest.

Van olyan szakértő, aki szerint az ősz elején kéne újra megszúrni az embereket, hogy az ősz végi-tél eleji járványhullámban védettek legyenek. Mások szerint azért kéne oltani, hogy a kevesebb covidos beteg nyomán az egészségügyi rendszereknek legyen kapacitásuk behozni a járvány miatti elmaradásaikat a más betegségekben szenvedők kezelésében. Ezekiel Emanuel, a University of Pennsylvania közegészségügyi szakérője arra a további körülményre is felhívja a figyelmet, hogy az emberek többségét aligha lehet rábírni arra, hogy félévente beoltassák magukat.