A koronavírus delta változata lerohanta a kevésbé beoltott fiatalokat Spanyolroszágban, ami az élre lökte a dél-európai országot a napi fertőzések számában az európai kontinensen - derül ki a Financial Times járványköképéből. Ha a szigeteket is figyelembe vesszük, akkor a százezer lakosra eső fertőzések számában Ciprus és az Egyesült Királyság áll az élen. Július elején egyszerűen berobbant az újabb járványhullám: míg júniusban százezer lakosra 58 eset jutott, addig a nyár középső hónapjának első hetén 156. Ugyanakkor a 14 napos átlagot tekintve még mindig Portugália áll az élen.

A 12 és 29 éves közötti korosztályban hússzorosára ugrott a fertőzések száma, amelyeket immáron 30 százalékban a delta okoz. A madridi kormány lazításnak tulajdonítja a helyzet romlását, főként a partiknak, a vendéglői szórakozásnak, illetve a szabadságokkal összefüggő utazásoknak. Spanyolországban májusban feloldották a legtöbb járvánnyal összefüggő korlátozást, most azonban Katalóniában, az ország legsúlyosabban érintett régiójában a hatóságok az éjszakai életet érintő korlátozásokat vezettek be, máshol visszatérnek a kijárási tilalomhoz.

A járvány felerősödése a legrosszabbkor jön a spanyoloknak, az idegenforgalmi szezon csúcsán, ami az ország gazdaságának legfontosabb ágazata. Továbbra is abban bízunk, hogy a 2019-es forgalomnak legalább a felét el tudjuk érni 2021-ben - mondta ezzel összefüggésben Reyes Maroto, idegenforgalomért felelős miniszter a brit üzleti lapnak. Elsősorban abban bíznak, hogy viszonylag jó, több mint 40 százalékos a lakosság beoltottsági aránya. Azt ugyanakkor a spanyol és a portugál kormány is tagadja, hogy a fertőzések megugrását a brit turisták megjelenése okozta, akik behurcolták a deltát ködös hazájukból.

Átkozott delta

Izrael az év elején részben annak köszönhette szélsebes oltási kampányát, hogy a Pfizet/BioNTech vakcinájának egyfajta gyakorlati, többmilliós tesztelési bázisaként gyorsabban hozzájutott az amerikai-német vakcinához, mint más országok. Ennek most látszik a haszna, ugyanis ottani előzetes kutatási adatok szerint ez az oltás két szúrás után csak 64 százalékban hatásos a delta mutáns ellen, míg az eredeti változattal szemben 94 százalékos eséllyel védett. Jó hír, hogy a súlyos, kórházi megbetegedéseket továbbra is az esetek 93 százalékban megelőzi.

Ez lehet a hátterében, hogy a világ egyik legjobban átoltott országában július elején a június végi kétszeresére ugrott a fertőzöttek száma. A 2600 esetből a kormány tájékoztatása szerint 35 volt a súlyos megbetegedés. Ennek ellenére a romló helyzetre válaszul már júniusban újra kötelezővé tették a maszk használatát a zárt terekben és a tömegközlekedésen, és további szigorításokon is gondolkodnak.

Lazítás után ugrás

Eközben az Egyesült Királyságban még hezitálnak azon, hogy tovább halasszák-e a július 19-ére tervezett általános lazítást augusztus 16-ára. Sajid Javid, a londoni kormány új egészségügyi minisztere azt mondta, hogy a napi fertőzések száma a jelenlegi négyszeresére, 100 ezerre ugorhat, ha feloldják a korlátozásokat, amivel az ország "ismeretlen területre" kerülne. Neil Ferguson, a londoni Imperial College járványügyi szakértője úgy véli, hogy minden lazításban van némi hazardírozás, de a lényeg, hogy a súlyos esetek és a halálozás ne nőjön. Ez inkább 150-200-ezres szinten következhet be.

India gazdag tagállamában, Maharashtrában újra szigorítják a járványszabályokat, miután a hatóságok a tavaszi katasztrofális hullám után újabb járványhullámtól tartanak. A dél-ázsiai országban a delta+ vírusváltozat terjed, amely a kormány szerint veszedelmesebb lehet, mint a delta, ami néhány hónapja letarolta az országot. A vidéki Satara kerületben teljes lezárást vezettek be beleérve ebbe a vendéglői étkezés tilalmát. is, Pune városában, amely fontos üzleti központ, éjszakai kijárási tilalmat vezettek be. Indiában mindössze az emberek öt százaléka kapott két dózist valamilyen koronavírus-oltásból.