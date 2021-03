A lengyel kormány újabb kemény megszorításokat vezetett be a húsvéti ünnepek idejére, pedig a helyzet amúgy megijesztette is az embereket - derül ki a Business Insider Polska beszámolójából. Ezt mutatja a hírportál felmérése. Az emberek elsöprő többsége nem akar az ünnepek alatt elmenni a rokonokhoz, barátokhoz, locsolkodni, pedig ehhez nagyon hozzászoktak már. A leghatározottabbak ebben a kérdésben az Egyesült Jobboldalra, azaz a kormánypártokra és a baloldalra szavazók.

A lengyelek többsége sokkal kevesebb kiadással is számol, pláne a nők. Két éve még a megkérdezettek 43 százaléka utazott el az ünnepek alatt a családhoz, a barátokhoz, sőt külföldre is, ám a tendenciát a járvány megváltoztatta már tavaly is, de az idén különösen. Csak a válaszadók 14,6 százaléka akar elutazni, és csak 0,9 százalékuk külföldre. Csaknem 87 százalékuk a legszűkebb családi körben akarja tölteni a húsvétot.

Ami a kiadásokat illeti, csupán a megkérdezettek hat százaléka tervez többet fordítani az ünnepekre, mint tavaly, viszont 31,6 százalékuk jóval kevesebbet. Ez részben az utazások hiányából is fakad, de a legközelebbi jövőt illető gazdasági kilátásokból is. Ami érdekes, hogy a falvak lakosai is csaknem ugyanúgy vélekednek, mint a nagyvárosokéi, 90 százalékuk saját otthonában ünnepel.