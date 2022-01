Élénk vitát robbantott ki Franciaországban a párizsi kórházszövetség vezetőjének kérdése: valóban továbbra is az állami egészségbiztosításnak kell-e fedeznie azon Covid-19-es betegek kórházi ellátását, akik megtagadták azt, hogy beoltsák őket a koronavírus elleni vakcinával.

A Reuters tudósítása szerint az eddigi adatok szerint azok a Covid-19-es betegségben szenvedő páciensek ellátása, akik intenzív ellátásra szorulnak, átlagosan napi 3 ezer euróba kerül és átlagosan 10 napot töltenek az intenzív osztályokon.

Amikor ingyenes és hatásos gyógyszerek állnak rendelkezésre, akkor valóban lemondhatnak erről az emberek mindenféle következmény nélkül, úgy, hogy közben nehézséget okoz ellátni a többi, más betegségben szenvedő rászorulókat - tette fel a kérdést Martin Hirsch, az Assistance Publique–Hôpitaux de Paris vezetője a televízióban.

Elmondása szerint azért vetette fel a témát, mivel a koronavírus-járvány miatt az egészségügyi rendszert terhelő kiadások robbanásszerű növekedést mutatnak és úgy véli, egyes emberek felelőtlen viselkedése nem szabadna, hogy veszélyeztesse az egészségügyi ellátás lehetőségét mások számára.

Azonnali reakcióként számos francia egészségügyi szakember utasította vissza a javaslatot, szélsőjobboldali politikusok pedig Hirsch lemondását követelték. Anne Hidalgo, Párizs szocialista polgármestere és az április elnökválasztáson annak jelöltje, aki egyben az AP-HP igazgatóságának elnöke is, egyszerűen annyit mondott, nem ért egyet a javaslattal.

Egy nemrég készült felmérés szerint a megkérdezett franciák 51 százaléka jogosnak tartaná, hogy azok az oltatlanok, akik intenzív ellátásra szorulnak, fizessék kórházi számláik legalább egy részét. Sebastien Huyghe, a gaullista utódpárt Les Républicains képviselője korábban már nyújtott be egy erre vonatkozó, sikertelen törvényjavaslatot. Szerinte nem arról van szó, hogy meg kellene tagadni az ellátást az oltatlanoktól, de legalább intenzív ápolásuk költségeinek egy részét állniuk kellene.

Bár a világon eddig több helyen is felmerült, hogy az oltatlanok számára drágábbá tegyék az ellátási költségeket, eddig ez Szingapúron kívül nem került sor. A városállam kormánya november elején jelentette be, hogy december 8-tól nem fedezik azok kórházi számláit, akik saját akaratukból nem oltatták be magukat a betegség ellen - írta a The Guardian.

Az intézkedést a korábban említett érvekkel indokolták. Ezek szerint az oltatlanok aránytalanul nagy többségét teszik ki azoknak a pácienseknek, akik intenzív ellátásra szorulnak és aránytalanul nagy terhet rónak az egészségügyi rendszerre.

Ugyanakkor azon betegek ellátását továbbra is fedezik, akik valamilyen egészségügyi vagy más, rajtuk kívülálló okból nem tudják beoltatni magukat, vagy még nem kapták meg a második oltásukat. Ez utóbbi pótlására tavaly év végéig kaptak haladékot.