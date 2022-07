Egy viszonylag nyugalmas időszak után a koronavírus-járvány visszatért Csehországba - írja a Radio Praha. Június utolsó hetében a napi fertőzésszám felment 1000-re, amire két hónap óta nem volt példa. Szakértők szerint ez a járvány új hullámát jelzi. A hónap utolsó keddjén 1200 új esetet jegyeztek fel, ami kétszerese az egy héttel korábbinak.

A kórházba kerülők száma is nőtt, nagyjából ötödével június végén. A járványügyi szakértők szerint az omikron koronavírus-változat BA.5 névre keresztelt alváltozata támadt rá a csehekre. Egyes szakemberek szerint hamarosan újra be lehet indtani a lélegeztetőgépeket és a harmadik után a negyedik oltást is be kell majd adni az embereknek.

Megugrott a reprodukciós ráta



Roman Prymula virológus, volt egészségügyi miniszter azzal jellemzi a járvány újabb terjedését, hogy a fertőzöttek reprodukciós rátája, elérte az 1,5-öt, azaz két ember három továbbit fertőz meg. A BA.5 változatban olyan mutánst köszönthetünk, amely megkerüli a vakcináknak köszönhető immunitást. Szerencsére továbbra is igaz, hogy a beoltottak esetén enyhébb a koronavírus-betegség lefolyása.

Libor Grubhoffer biokémikus a járvány nyári hullámának minősíti azt, amit most tapasztalunk. Egyesek szerint ennek nyomán vissza kellene térni a korábbi korlátozó intézkedésekhez, például a maszkhordáshoz. Václav Hořejší immunológus szerint őszre súlyosabbá válhat a járvány.

Maszkviselés jöhet Szerbiában



Még nem lélegezhetünk fel, mert nincs vége a járványnak: mindössze tíz nap alatt megduplázódott ugyanis az újonnan fertőzöttek száma Szerbiában, napi 500-ról több mint 900-ra ugrott - adta hírül a vajdasági Szabad Magyar Szó.

„Elengedhetetlen, hogy a polgárok ismét elkezdjenek maszkot viselni a saját védelmük érdekében. A maszkot hordani kell a tömegközlekedési eszközökön, amikor nagy a tömeg, és minden nagyobb rendezvényen is. A nagy melegben mindenki óvakodik ettől, de meg kell érteni, hogy ezzel megmenekülnek a fertőzéstől. A légkör a társadalomban túlságosan laza lett, senki nem gondol a koronavírusra, a maszkot még a gyógyszertárakban, egészségházakban sem teszik fel az emberek, sőt a kórházakban sem tartják be ezt az intézkedést, ami megengedhetetlen” – jelentette ki Aleksandra Knežević virológus.

A Covid Elleni Egyesület vezetősége úgy véli, hogy az elkövetkező napokban Szerbiában az ezret is meghaladja majd az újonnan fertőzöttek napi száma, ezért szorgalmazzák a maszk viselésének a kötelezővé tételét zárt térben.

Halálesetek Romániában



Június utolsó teljes hetében 3974 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, 1365-tel többet, mint az azt megelőző héten – idézte a Maszol az egészségügyi minisztérium adatait. Ezen belül az újrafertőződött betegek száma 547, nekik az első megfertőződéstől számított 90 nap után lett ismét pozitív a tesztjük.

Egy hét alatt 13 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, valamennyien más betegségekben is szenvedtek. Kórházban 638 személyt kezeltek a koronavírus okozta Covid-19 betegséggel, akik közül 58-an szorultak intenzív terápiára. A kórházban kezelt páciensek között 78 kiskorú volt, egyikük az intenzíven feküdt.

Szlovákiában készülődik a minisztérium

A növekvő fertőzési adatok ellenére Szlovákia egészségügyi minisztériuma nem tervez újabb országos lezárásokat. Egyedül a kötelező maszkviselés újbóli bevezetését tartják elképzelhetőnek - írta a pozsonyi Új Szó. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter és Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője hónapok után először tartottak közös sajtótájékoztatót a napokban, amelyen az aktuális járványhelyzetről számoltak be.

Mišík kiemelte, hogy több európai országban ismét növekedésnek indult a napi esetszám, ami az omikron variáns BA.4-es és BA.5-ös alvariánsának számlájára írható. Szlovákiában szintén terjedőben van a járvány, bár lakosságarányosan még nincsenek olyan magas számok, mint például Portugáliában, Franciaországban vagy Ausztriában. Főként június utolsó heteiben ugrott meg a naponta azonosított fertőzöttek száma: most már naponta átlagban 396 új beteget regisztrálnak, míg korábban ez még csak 241 volt. A PCR-tesztek pozitivitási aránya 29 százalék.