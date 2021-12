Bécsben az 5-11 évesek már nem csak a gyerekorvosnál vagy a gyermek-oltópontokon kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást, hanem – a többi oltáshoz hasonlóan – az iskolában is. Az osztrák főváros egy héttel azután, hogy az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyta a Pfizer/Biontech vakcináját az 5-11 éves korosztály számára, kísérleti jelleggel már meg is kezdte az iskolai oltások szervezését.

A következő néhány hétben négy kerület nyolc általános iskolájában szerveznek koronavírus elleni oltónapokat az alsósoknak, majd a tapasztalatokat levonva az összes önkormányzati iskolára kiterjesztik a programot. A sort egyébként a Volksschule Steinlechnergasse nyitotta, ahol 455 érintett tanulóból 125 már meg is kapta az első oltását.

Az iskolai oltásról természetesen előzetesen értesítik a szülőket, akiknek a hozzájárulása feltétlenül szükséges. Ráadásul, ha a szülő szeretné, akár ott is lehet gyermeke oltásakor. A vakcinát az iskolaorvosok adják be. A második dózist szintén az iskolában, közvetlenül a karácsonyi szünet után kapják meg a gyerekek, akik a felnőttekhez hasonlóan oltási igazolványt is kapnak.

Az iskolai oltások kapcsán Peter Hacker egészségügyi városi tanácsnok elmondta:

mivel Bécsben már három hete lehetséges az 5-11 évesek oltása, ebből a korosztályból már 17 800 gyerek kapta meg a koronavírus elleni első oltását.

Ez azért is fontos, mert a gyerekek körében nagyon magas a fertőzési arány és noha legtöbbjük enyhe tünetekkel vészeli át a betegséget, náluk is jelentkezhetnek komplikációk és lehetnek hosszú távú következményei a betegségnek. Az oltásnak köszönhetően azonban a legfiatalabbak is védve vannak - mondta a tanácsnok.