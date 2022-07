Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb jelentése szerint ez áll a június végén felderített koronavírusos esetek 52 százaléka mögött, szemben az egy héttel korábbi 37 százalékkal. Az Egyesült Államokban a fertőzések mintegy 65 százalékát okozza.

A BA.5-ös változat nem új. Először januárban azonosították, a WHO április óta követi nyomon.

A múlt év vége óta világszerte domináns omikron törzs testvérváltozata, és máris nagy ugrásokat okozott az esetszámokban - még a tesztelés visszaesése ellenére is – olyan országokban, mint Dél-Afrika, ahol először találkoztak vele, valamint az Egyesült Királyság, Európa egyes részei és Ausztrália. A WHO adatai szerint immár négy hete növekszik a koronavírus-fertőzöttek száma világszerte - írta a Szabad Európa a Reuters nyomán.

Terjedésnek indoka, hogy közeli testvéréhez, a BA.4-hez hasonlóan a BA.5 is meglehetősen jó az oltás vagy a korábbi fertőzés által nyújtott immunvédelem megkerülésében - mondta Maria Van Kerkhove, a WHO Covid-19-cel foglalkozó technikai vezetője.

Sok ember számára ez azt jelenti, hogy újra megfertőződnek, gyakran csak röviddel azután, hogy kilábaltak a koronavírusból.

Míg egyes országokban a növekvő esetek több kórházi kezeléshez vezettek, a halálozások száma nem nőtt drámaian. Ez annak köszönhető, hogy a vakcinák továbbra is védelmet nyújtanak a súlyos betegség és a halál ellen, ha a fertőzések ellen nem is, és a gyártók, valamint a szabályozó hatóságok is vizsgálnak olyan módosított oltóanyagokat, melyek közvetlenül az újabb omikron-változatokat veszik célba.

Arra pedig egyelőre nincs bizonyíték, hogy a BA.5 veszélyesebb lenne, mint bármely más omikron-variáns.