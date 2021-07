Koránt sincs még vége a Covid-19-es járvány okozta problémáknak, és hatalmas a kockázata annak, hogy a globális gazdaság ismét bajba kerül a koronavírus terjedése miatt - nyilatkozta a Fed egyik vezető tisztségviselője a Financial Times-nak. Mary Daly, a San Francisco-i Fed elnöke szerint jelenleg nem lehet azt mondani, hogy túl vagyunk a járványon, inkább még csak most esünk át rajta. Ennek ékes példája szerinte az, hogy számos országban, mint például Japánban még csak most próbálják leküzdeni a vírus.

A fertőzésszámok növekedése világszerte és a lassan haladó oltási kampányok külföldön jelentősen korlátozzák a gazdaság fellendülését és ez negatívan hat vissza az amerikai gazdaság kilátásaira is. Ha nem sikerül magasabb átoltottsági számokat elérni globálisan, az komoly akadályt jelenthet, még akkor is, ha magában az Egyesült Államokban már jók az oltási adatok - tette hozzá.

Daly szavainak különös fontosságot ad a jelenlegi piaci hangulat. Az amerikai államkötvények hozama esni kezdett a héten. Ezt van, aki egyszerű technikai tényezőknek tudja be, azonban egyre többen más okot is látnak az államkötvények árfolyamának emelkedése és a részvénypiac elmúlt pár napos visszakozása mögött. A lap szerint ugyanis sokan úgy gondolják, hogy sem az amerikai, sem a globális gazdaság nem lesz képes tartani azokat a masszív növekedési számokat amelyeket az újranyitásokat követően látni lehetett, s az infláció a megugrást követően ismét lelassul.

A jegybankár úgy véli, természetes reakciókat látni a piacon, a befektetők kezdik beárazni a negatívabb forgatókönyveket is. A mostani piaci mozgásoknak az amerikai jegybank júniusi ülése adta meg az alaphangulatát. Ott azt jelezték előre, hogy esetleg hamarabb és agresszívabban kezdhetik meg a kamatok emelését, mint amit a befektetők előtte vártak. Daly azonban a lazább monetáris politikát erőltető tagjai közé tartozik a Fed vezetőinek, s szerinte nem kétséges, hogy a tavaly augusztusban elfogadott keretrendszerhez fognak ragaszkodni, ami megengedi az infláció átmenetinek tartott meglódulásait a foglalkoztatási célok elérése érdekében.

Ugyanakkor fontos az is, hogy szerdán látott napvilágot a június ülés jegyzőkönyve, s e szerint jócskán vannak olyan hangok is a Feden belül, akik hamarosan csökkenteni kezdenék annak a havi 120 milliárd dolláros likviditási fröccsnek nagyságát, amit a lezárások ellensúlyozására öntöttek az amerikai gazdaságba.