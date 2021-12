Tovább növekedett az elmúlt évben a dohányzók száma Németországban. Míg 2019 végén 27 százalék körüli volt az arányuk, addig ebben az évben már 4 százalékponttal többen, vagyis 31 százaléknyian nyúltak rendszeren cigarettához - derül ki egy német reprezentatív kutatásból.

A tanulmány a 14 év felettieket vizsgálta és a koronavírus idején szokásaikkal felhagyó, de hamar visszaesők is nagy számban képviseltették magukat - ismerteti a felmérést a Deutsche Welle.

Egy pozitív trendre azonban mindenképpen rámutatnak: egyre több tini van, aki egyáltalán nem próbál meg rágyújtani és sokan pár alkalom után tudatosan nem térnek vissza a dohányárukhoz.

Ennek oka az igen intenzív felvilágosító kampány is lehet, amely Németország-szerte nem csak a dohánytermékeken, hanem a televíziókban és a közösségi média több felületén is a veszélyekre és az egészségügyi problémákra hívják fel a figyelmet. Ez azért is különösen fontos mert évente nagyjából 125 ezer ember veszti életét a dohányzás következményei miatt az országban.

Egy doboz cigaretta év végéig még 7 euró kerül az országban (Nagy-Britanniában 13 euró), de egy január 1-jén életbe lépő új törvény miatt további drágulás várható, amely sokakat a dohányzás leszokására ösztönözhet - fogalmaz a lap. (Habár a hollandiai rendszeres dohányosok mintegy 50 százaléka akkor is folytatná a dohányzást, ha egy doboz cigaretta 60 euróba kerülne).

Az alkoholfogyasztásban nincs változás

Az általános alkoholfogyasztás viszont alig változott a járvány kezdete óta, ugyanis kivétel nélkül az összes német tartományban komoly járványügyi szabályok léptek életbe, ezért a hangulatos összejöveteleknek aligha volt helyszínük - írja a Deutsche Welle.

Az is igaz azonban, hogy éppen ezért sokan a négy fal közé "szorultak" és ott fogyasztottak. A felmérés szerint otthon összességében kevesebbet ittak, mint a világjárvány kitörése előtt a bárokban, de az alkoholfogyasztás így is "stabil" maradt.

Azok viszont, akik korábban is rendszeresen a pohárhoz nyúltak, a lezárások alatt is folytatták korábbi szokásukat. Az első lockdown idejét a megkérdezettek 37 százaléka vallotta azt, hogy gyakrabban ivott, mint korábban és csak 21 százaléknyian mondták azt, hogy visszafogták fogyasztásukat.

Az elmúlt években felgyülemlett munkahelyi- vagy financiális bizonytalanság, az összezártság és az ingerszegény hónapok vezettek ahhoz, hogy egyesek az alkoholhoz fordultak és ez a szám "egyértelműen nőtt" - összegezte az eredményt a portál.