A 62 százalékos átoltottságú ország kormányfője két hete azt jelentette be, hogy a fertőzések megugrása miatt lényegében minden zárt térből kitiltják az oltatlanokat, még a negatív teszttel rendelkezőket is. Oltatlanok nem mehetnek étterembe, moziba, múzeumba vagy edzőterembe. A templomok olyan szempontból jelentenek kivételt, hogy ezekbe negatív teszttel is be szabad lépni - olvasható a portál cikkében.

Hasonló rendelkezések vannak Franciaországban is.

A Magyarországnál jó egymillió fővel népesebb, kemény intézkedéseket bejelentő Görögországban tegnap fele annyi volt a halálos áldozatok száma, mint nálunk.