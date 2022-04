Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vizsgálja a koronavírus (SARS-CoV-2) okozta COVID-19 betegség elleni oltásokkal - elsősorban a Pfizer-BioNTech vakcinákkal - összefüggő halláskárosodás és egyéb hallászavarok ritka eseteit - idézi a WHO hírlevelét az OTSZ Online (Orvostorvábbképző Szemle Online).

Az eddig beadott 11 milliárd adag Pfizer-BioNTech, Moderna vagy AstraZeneca-oltás nyomán világszerte 164 halláskárosodásról számoltak be. Emellett 367 esetben fordult elő tinnitus, olyan fülzúgásos hallásbetegség, amikor a paciens zavaró csengést, sziszegést, kattogást vagy zümmögést észlel egyik vagy mindkét fülében. Ez a hallászavar néhány perctől akár néhány napig is eltarthat, de a legtöbb esetben egy napon belül megszűnik. A WHO elemzése szerint a bejelentett fülzúgásos esetek körülbelül 80 százaléka a Pfizer-BioNTech vakcina után alakult ki.

A hallásvesztést bejelentők átlagéletkora 47 év, és a legtöbben egészségesek voltak, korábban semmiféle betegségük nem volt. A fülzúgást észlelők átlagéletkora 48 év, és közel 75 százalékuk nő. Egyharmaduk az egészségügyben dolgozott. A szakértők közölték azt is, hogy az oltás és hallásprobléma lehetséges kapcsolatának ismerete segíthet az egészségügyi szakembereknek és a beoltottaknak, hogy figyelemmel kísérjék a tüneteket, és szükség esetén segítséget kérjenek. Hozzátették: "Mivel az irodalomban még mindig csak korlátozott adat áll rendelkezésre, amely bizonyítékot szolgáltat erre a kapcsolatra, további ellenőrzésre van szükség."