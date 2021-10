Kutatás: nem érdemes a természetes védettségben bízni a Covidon átesetteknek

A SARS-CoV-2 vírussal fertőzött emberek legjobb esetben is egy-két éven belül újra megfertőződhetnek, hacsak nem tesznek óvintézkedéseket, például nem oltatják be magukat és nem viselnek maszkot - derül ki a Covid-19 és más koronavírusok közötti genetikai kapcsolatokon alapuló modellezés előrejelzéből. Az eredmények arra is figyelmeztetnek, hogy az emberek néhány hónapon belül újra megfertőződhetnek, ha nem kapnak védőoltást.