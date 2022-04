Koronavírus: új fejlemény a sztárolt alternatív szerrel kapcsolatban

A The New England Journal of Medicine-ben most megjelent tanulmány szerint a Covid-19 alternatív kezelésében népszerű parazitaellenes szer, az ivermectin nem gyógyítja meg a betegséget, és nem csökkenti a betegek kórházba kerülésének kockázatát sem.