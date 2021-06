Ha idén valaki a tenger­parton szeretne nyaralni, Európán belül (azaz a zöld országokban), akkor érdemes már most jegyet foglalni, mivel azok a nyitási hírekre rendkívüli ütemben kezdtek drágulni. Nem ritka, hogy egy retúrjegy a 300 eurót (103 ezer forint) is meghaladja - írta a pozsonyi Új Szó. Várhatóan felborulnak az utazási trendek, és ehhez igazodnak a légitársaságok is

Ha megfigyeljük a pozsonyi, bécsi, budapesti indu­lásokat, a legtöbb fapados heti két, legfeljebb három járatot biztosít egyes népszerű helyekre, így a sza­bad kapacitás gyorsan fogy. Ez okozza az árnövekedést. Ibiza, Mal­lorca, Malaga, Szardínia, Szicília, a görög szigetek – ezek lehetnek idén a turisták célpontjai, és pont ezekre a helyekre már sokszor 100 eurónál kezdődnek az jegyárak – egy irányban, minden nélkül.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Újraindul a nemzetközi vonatközlekedés

Ha ehhez hozzávesszük a csomagot, esetleg az ülésért is fizetünk, vala­mint a visszaúti jegyet, akkor egy retúrjegy 300 euróba is kerülhet, sőt, kis kereséssel már 400 eurós egyirányú (140 ezer forint) jeggyel is találkoztunk (ez például Rómából Ibizára szólt). Olaszországban (de a többi or­szágban is) a nyitások hírére meg­ugrottak a foglalások, mindenki a napokban akarja megvenni a repülőjegyet a tengerparti célállo­másokra.

Ha Szlovákia is teljesen nyit, és újra szabad lesz az utazás, akkor a fent említett 300 eurós ár még akár barátságosnak is tűnhet, nem kizárt, hogy lesznek 500 eurós (172 ezer) Európán belülre szóló jegyárak is. Minél közelebb a főszezon, annál többe kerül majd a jegy (nem kizárt, hogy a hoteleknél is hasonló trend lesz idén). Más lesz a helyzet a városlátogatá­sokkal, ezeknél nem várható ilyen mértékű drágulás, hiszen a legtöbb helyre nagy a konkurenciaharc, és a városlátogatások elsősorban az őszi időszakban népszerűek.