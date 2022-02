Nem kellene engem összekapcsolni az oltásellenes mozgalommal, de támogatom az egyéni választási lehetőséget – idézte Novak Đokovićot, a világranglista első helyén álló teniszezőt a vajdasági Szabad Magyar Szó. A BBC-nek adott interjújában arra a kérdésre, hogy fennáll-e az a lehetőség, hogy amennyiben kötelezővé teszik a védőoltást, úgy nem vesz részt a Roland Garroson és a wimbledoni tornán sem indul, Đoković azt felelte, hogy készen áll arra, hogy ezt bevállalja.

– Nem vagyok oltásellenes, de úgy gondolom, mindenkinek meg kell adni a választási lehetőséget, hogy beoltatja-e magát vagy nem. Korábban nem beszéltem erről, nem számoltam be arról sem, hogy én beoltottam-e magam, mivel az a véleményem, hogy ez magánügy. Ahogy látom, sok téves következtetés és feltételezés alakult ki emiatt, éppen ezért tartottam fontosnak, hogy beszéljek erről – mondta Đoković. Mint mondta, nem terjesztett hamis információkat, és azzal is tisztában van, hogy a védőoltás fontos.

– Sose voltam a védőoltás ellen. Tudom, hogy világszinten mindenki rengeteg energiát fektet abba, hogy ellenőrzés alatt tartsa ezt a tüzet, és bízom abban, hogy sikerrel járnak. Valószínű, hogy az emberek fele már felvette a védőoltást, és én ezt teljes mértékben tiszteletben tartom, de mindig is hittem abban és képviseltem azt a szabadságot, hogy az embernek legyen választási lehetősége, hogy mit visz be a szervezetébe - fejtegette. Mindig figyelmesen elemezte, azokat az összetevőket, amelyek az ételben, a folyadékokban vannak, és ezek az információk alapján úgy döntött, nem oltatja be magát.