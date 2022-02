Az észak-európai országok egy része gyors tempóban lazítani kezdte a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásait, és napokon belül felzárkózik hozzájuk az Egyesült Királyság is. A szakértők egy része és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgy véli, elsietik a dolgot – derül ki a CNBC tudósításából. Svédországban a napokban törölték el a távolságtartási követelményeket, a vakcinaútlevél használatát és a egy helyen egyszerre tartózkodók számát korlátozó szabályt.

Vége az ingyenes tesztelésnek és a kormány azt fontolgatja, hogy a koronavírus-betegséget április 1-jétől átminősítik olyan kórrá, ami nem jelenet közegészségügyi veszélyt a társadalomra. A lazítást azzal indokolják, hogy a járványhelyzet elég stabil ahhoz, hogy ezt megtehessék. A svéd lakosság átoltottsága egyébként 73 százalékos az amerikai Johns Hopkins University adatai szerint. Fredrik Elgh, az Umea University professzora ugyanakkor úgy véli még néhány hét türelemre lett volna szükség, mielőtt feloldották volna a szigorú szabályokat.

Dánia volt az első EU-tagállam, ahol február 1-jétől minden covidkorlátozást eltöröltek annak ellenére, hogy a fertőzések száma még mindig emelkedik. Az ország kormánya szerint a koronavírus-betegséget immáron nem kell társadalmilag kritikus kórnak tekinteni. Dánia lakosságának 80 százalékát beoltották a koronavírus ellen. Norvégiában lényegében csak azt az ajánlást tartották meg, hogy mindenki tartson egy méter távolságot másoktól. Az oslói kormány az oltásra bízza a védekezést.

Ne siessük el!



Az Egyesült Királyságban szintén még februárban tervezik feloldani az izolációs követelményeket, ami jelenleg öt nap, feltéve, hogy az ötödik napon negatív tesztet produkál a beteg. A szigetországban az emberek 85 százaléka kapott oltást. Devi Sridhar az Edinburgh University közegészségügyben járatos professzora helyteleníti ezt az intézkedést, azzal érvelve, hogy hiába viszonylag enyhe az omikronfertőzés, időnként súlyos, így minél többen fertőződnek meg, annál többen halnak meg.

A WHO igazgatója Tedros Adhanom Ghebreyesus aggasztónak tartja, hogy az omikron koronavírus-változat gyors terjedése tovább növeli a halálozási adatokat. Ezért nem javasolják a világ országainak, hogy lazítsanak a koronavírus-korlátozásokon, hanem úgy vélik, továbbra is minden ismert rendelkezésre álló eszközt be kell vetniük a járvány elleni küzdelembe. A vakcina önmagában kevés, korai feladni a védekezést vagy pláne győzelmet hirdetni.