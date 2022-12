A Népszava a Le Soirra hivatkozva azt írja, hogy a bűnszervezet, korrupció és pénzmosás gyanúja miatt legkevesebb 17 helyszínen tartottak házkutatást, öt embert, köztük egy volt európai parlamenti képviselőt pedig kihallgatásra őrizetbe vettek Brüsszelben.

Az őrizetbe vettek között van az Európai Parlament 14 alelnökének egyike, az ellenzéki görög párt, a Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASZOK) tagja, Eva Kaili is. A 44 éves politikus, volt televíziós műsorvezető tagságát a történtek miatt azonnali felfüggesztették a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) EP-frakciójában.

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.