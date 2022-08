Lövöldözésekre került sor Koszovó északi részén vasárnap, ahol a rendőrség két határátkelőt is lezárt az incidenst követően. Bár hivatalosan továbbra sem tisztázott, hogy kik tüzeltek és mire, a rendőrség közleménye szerint senki nem sérült meg – írta meg az Al-Jazeera.

Vasárnap este szerb nemzetiségűek százai teherautókkal, tartálykocsikkal és más nehéz szállítójárművekkel elállták a Szerbiával közös jarinjei és brnjaki átkelőhelyek felé vezető utakat, ezzel a forgalmat akadályozva. A fegyverek nagy valószínűséggel itt dördülhettek el.

A 90-es évek Délszláv háborúja azután látszott kiújulni, hogy Pristina kormánya hétfői kezdéssel arra kötelezte volna a Koszovóba érkező szerbeket, hogy személyi igazolványukat egy speciális tartózkodást lehetővé tevő ideiglenes okmányra cseréljék.

A határtörvény szerint az országban élő szerb nemzetiségű embereknek ezen felül a Szerbia által kiadott rendszámtábláikat is két hónapon belül koszovói jelzésűre kellett volna váltaniuk, de az újraéleződni látszó helyzet megfékezése miatt, Pristina egyelőre szeptember 1-re módosította a törvény hatálybalépésének idejét.

Ezt a módosítást úgy látszik elsősorban Jeffrey Hovenier, az ország amerikai nagykövete kérésére eszközölték. Koszovó kormánya a találkozó után kiadott közleménye szerint azon túl hogy elhalasztják az új szabály bevezetését, arra törekednek, hogy „minden barikádot eltávolítsanak és biztosítsák a teljes mozgásszabadságot”.

Koszovó miniszterelnöke Albin Kurti korábban azt nyilatkozta, hogy a törvény pusztán csak kölcsönös lépés, hiszen a belgrádi kormány ugyanezeket követeli meg az Szerbiában élő koszovói polgároktól. Ugyanakkor Josep Borrell az Európai Unió biztonságpolitikai és külügyi főképviselője Twitteren azt írta, hogy az uniós tagállamiságra pályázó Koszovó Szerbiával kapcsolatos problémáit az EU-n keresztül kéne rendezni.

Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.

Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths