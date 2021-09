Mind az Egyesült Államokban, mind Európában egyre több olyan munkahely és ágazat van, amely megköveteli a Covid-19 elleni teljes körű oltást - nemcsak az olyan nyilvánvalóan közérdeklődésre számot tartó munkakörökben, mint az egészségügy és az oktatás (előbbi esetében ezt már Magyarországon is elvárják), hanem a technológiai, a vendéglátóipari, az utazási és a pénzügyi szektorban is. Egyelőre nem állami szintű szabályozásokról van szó, hanem maguk a munkáltatók követelik meg az immunizáltságot.

Ahogy az oltási kampányok kiterjednek a társadalom fennmaradó, még nem immunizált rétegeire - főként a serdülőkre -, a továbbra is oltatlan felnőttek számára egyre nehezebbé válhat a munkába való visszatérés, vagy az elhelyezkedés egyes ágazatokban és vállalatoknál. A múlt héten tovább szorult a hurok a be nem oltott emberekkel szemben, Joe Biden elnök arra figyelmeztetett, hogy "fogytán a türelem", különösen mivel az Egyesült Államokban továbbra is magas a Covid megbetegedések száma, mivel a rendkívül fertőző delta változat terjed.

Jelentősen szigorúbb hangnemben Biden múlt csütörtökön felvázolt egy tervet a koronavírus elleni védőoltások arányának országos növelésére, nyomást gyakorolva a magánmunkáltatókra, hogy immunizálják alkalmazottaikat, valamint kötelezővé téve az oltást a szövetségi alkalmazottak, a vállalkozók és az egészségügyi dolgozók számára.

Az Indeed álláshirdetési oldal szerint az oltást megkövetelő álláshirdetések aránya az egekbe szökött, mióta az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) augusztus 23-án teljes körű engedélyt adott a Pfizer-BioNTech vakcinának, ami azt mutatja, hogy a munkáltatók egyre inkább megkövetelik a jelöltektől teljes immunizáltságot - írja a CNBC.

"Néhány héttel ezelőtt az Indeeden az oltást kritériumként feltüntető álláshirdetések száma gyorsan nőni kezdett, a folyamat azóta fel is gyorsult" - jegyezte meg AnnElizabeth Konkel, az Indeed Hiring Lab közgazdásza, hozzátéve, hogy az augusztus 30-ig tartó hét napban a Covid elleni oltást kifejezetten megkövetelő álláshirdetések aránya egymillió főre vetítve 119%-kal nőtt az előző hónaphoz képest. Az oltást igénylő álláshirdetések száma az összes hirdetés között 242 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban.

Mindazonáltal az Indeed megjegyezte, hogy az ilyen oltást igénylő hirdetések az összes álláshirdetés kevesebb mint 1 százalékát teszik ki a weboldalán, bár jelezte, hogy ez a szám emelkedhet. Ahogy sokan visszatérnek az irodába, a feszültségek fellángolnak a "beoltottak és a be nem oltottak" között. Az augusztus 30-ig tartó hét napban az egymillió álláshirdetések aránya, amelyek inkább ajánlják, mint megkövetelik az oltást, 40%-kal nőtt hónapról hónapra.

Több cég, köztük a McDonald's és az amerikai Microsoft már megköveteli a dolgozók átoltottságát.