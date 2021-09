A dél-szerbiai burgonyatermesztők arra panaszkodnak, hogy a magas hőmérséklet és az eső nélkül nyár drasztikusan csökkentette a krumplihozamot az idén - vette át a Beta hírügynökség hírét a vajdasági Szabad Magyar Szó. Leginkább az ivanjicai és cacaki területeken termesztenek az ország ezen részén burgonyát, őket érintette elsősorban a száraz, meleg nyár.

Dusko Dimitrijevic, az Ivanjica melletti Brezovában él. Azt nyilatkozta, hogy a környéken soha nem látott meleg volt: a 32 és 34 Celsius-fokos hőséget az 1000 méteres tengerszint feletti magasságon meleg, déli szél kísérte, hajnali dér szinte nem is volt. A tavalyihoz viszonyítva a felénél is kevesebb terem idén. Tavaly 15 tonna maradt, amit nem tudott eladni.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Szerbiában a kínai és az orosz oltás a nyerő

Sok termelő a tehenekkel és a birkákkal etette meg a krumplit, neki még ma is van tavalyi krumplija, azt adja a birkáknak. Idén nem volt elég csapadék ahhoz, hogy a burgonya fejlődni tudjon a földben. Valamivel jobb a helyzet ott, ahol volt alkalom öntözni, de a környékükön ezt kevés gazda tudja megoldani.

A termesztők azt mondják, tavaly 7-8 dinárért árulták kilóját, most a nagybani piacon 50-60 dinár, kiskereskedelemben akár 80 dinárt (270 forint) is elkérnek kilójáért. Szerintük idén drága lesz a burgonya, hacsak valaki „nem matekozza ki és nem hoznak be krumplit külföldről”, amivel levernék a hazai árát.