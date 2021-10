Általában kötelező protokollkörnek számít a nemzetközi diplomáciában, ha egy ország nagykövetsége fogadást tart valamely nemzeti ünnepe alkalmából. Főként szövetségesek esetében ezek az események rendre úgy zajlanak, hogy a felek elmondják az adott esemény történelmi és kulturális kontextusát, majd éltetik a meglévő jó kapcsolatokat, esetleg arról beszélnek, hogyan lehetne még inkább erősíteni azokat.

Ehhez képest különösen furcsán alakult csütörtökön a washingtoni magyar nagykövetség október 23-i ünnepi fogadása: addig a szokásos forgatókönyv valósult meg, hogy Karen Donfried külügyminisztériumi helyettes államtitkár meleg szavakkal méltatta Magyarország függetlenségét és a két nemzet történelmi kötelékét. Utána viszont Dancs Ferenc, a magyar külügyminisztérium Észak-Amerikáért felelős helyettes államtitkára teljesen más hangvételű beszéddel zavarta meg a pezsgőszürcsölgetős fogadást a Cosmos Clubban. A Washington Examiner szerint az 1956-ban sugárzó Szabad Európa Rádiót azzal vádolta, hogy buzdította a forradalmárokat a harcra, miközben a Nyugat nem akart beavatkozni a budapesti eseményekbe, valamint hogy most 2021-ben a Szabad Európa internetes hírportál megpróbál beavatkozni a magyar választásokba.

"Sok ártatlan fiatal élet veszett oda 1956-ban, mert hittek a Szabad Európa Rádió közleményeinek, hogy a segítség már úton van" - mondta Dancs, aki úgy folytatta, hogy: "a segítség mégsem érkezett meg. Ezért a magyarok továbbra is szkeptikusak. Megtanulták a leckét, hogy a bajban csak magunkra számíthatunk". Már önmagában ez is meglehetősen sértő kijelentés lenne a diplomácia világában, de a helyettes államtitkár tovább is ment, amikor azt mondta a Washington Examiner külön kérdésére, hogy:

Tudja, újra elkezdtek sugározni, és mi nem tudunk másra gondolni, mint [arra], hogy ez valamiféle jelzése annak, hogy hajlandók beavatkozni az általános választásainkba.

Dancs kijelentése vélhetően arra utalt, hogy a Szabad Európa (Radio Free Europe/Radio Liberty) 2020. szeptember 6-án hírportál formájában indult újra Magyarországon, miután 1993 végén abba hagyta a sugárzást. A hírportál az Egyesült Államok külügyminisztériumának elkülönített pénzügyi forrásából működik, de szerkesztői szabadságot élvez. Főként az Egyesült Államokkal rossz viszonyban lévő országok szokták ezt a függetlenséget megkérdőjelezni, de Magyarország NATO-szövetséges, így az Egyesült Államok partnere. A kormány részéről pedig ilyen támadás még nem hangzott el az elmúlt időszakban, amióta a hírportál elindult. Főként, hogy 2020 szeptemberében még a Trump-adminisztráció - amely papíron barátibb kapcsolatot tartott fenn Orbán Viktor kormányával - indult el.

Váratlan kiszólás

Sőt, az amerikai-magyar viszonyokat nem is határozta meg az elmúlt időszakban hasonló retorika. Október elején az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) üzleti fórumán tartott beszédet Varga Mihály pénzügyminiszter, aki éppen az erős magyar-amerikai kapcsolatokat emelte ki. Azt mondta, az amerikai cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdasági életben, mintegy 1700 amerikai tulajdonú vállalat nagyjából 106 ezer embernek ad munkát az országban, ez pedig önmagában is szükségessé teszi a folyamatos és tartalmas együttműködést. "Számos olyan területtel foglalkozunk kiemelten, amely érinti az önök mindennapi működését, és azon dolgozunk, hogy megfelelő válaszokat adjunk kormányzati szinten" – jelezte Varga Mihály.

Dancs felettes, Szijjártó Péter pedig a héten nevezte sikertörténetnek a magyar-amerikai kereskedelmi kapcsolatok elmúlt tíz évét az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) VII. Business Meets Government Summit elnevezésű üzleti konferenciáján. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy a magyar kormány 88 amerikai vállalattal kötött befektetési együttműködési megállapodást 2015 óta, amelynek eredményeképpen 1,4 milliárd dollár befektetés érkezett az Egyesült Államokból.

Az Egyesült Államok jelenleg a második legnagyobb exportpiac és a második legfontosabb kereskedelmi partner az Európai Unión (EU) kívül - mondta Szijjártó Péter egy nappal Dancs különös kirohanása előtt.

A Washington Examiner azt is kiemelte, hogy még a helyszínen lévő más diplomaták sem tudták mire vélni a megjegyzést. "Nagyon, nagyon furcsa" - mondta egy magas rangú európai tisztviselő a lap. "Még ha van is ilyen aggály, azt nem tenné bele egy ilyen beszédbe" - tette hozzá.

Később Donfried csapata tagadta, hogy tudna Dancs állításának "bármilyen alapjáról", és hangsúlyozta, hogy a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió a szövetségi törvények értelmében "teljes szerkesztői függetlenséget" élvez.

Azért is meglepő a fordulat, mert Joe Biden elnök külügyminisztere, Antony Blinken magyar származású, a térség működését is jól ismeri. Érdekesség, hogy maga Biden pedig a nászútját töltötte itt második feleségével még a kommunista időkben.