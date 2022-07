2010 nyarán 1 kuna átlagosan 39 forintot ért középárfolyamon, idén nyáron ez elérte az 55 forintot. A gyengülés 41 százalékos.

Mindeközben a forint az euróhoz képest is mintegy 44 százalékkal gyengült, a kuna viszont jól tartotta magát, a 2010 nyári 7,2 kunás árfolyamból az lett, hogy most az euróbevezetés előtt 7,53 kunán rögzítették az árfolyamot, amely 4,6 százalékos gyengülést jelent a 12 évvel ezelőtti nyárhoz képest.

Gondolatkísérletünkben azt vizsgáltuk, mennyibe kerülne a nyaralás, ha nem a forint lenne a leggyengébb régiós deviza és 2010 után együtt mozgott volna a horvát fizetőeszközzel. Ebben az esetben természetesen sok termék ára az itthoni boltokban, forintban is alacsonyabb lenne mint jelenleg.



Üzemanyag



Horvátországban a hivatalos adatok szerint egy liter benzinért 13,35, a gázolajért pedig 14,4 kunát kérnek. (Ezek persze átlagárak, egy rovinji Ina-kútnál a benzin ára a múlt héten 14,38 kuna volt). Ez azt jelenti, hogy 734 és 792 forintot kell érte fizetni, vagyis nagyjából annyit mint itthon kellett a piaci árak mellett (július 22-i adatok).

A 2010-es forint-kuna árfolyamon egy liter benzin 521, a gázolaj 562 forintba kerülne.

Ehhez pedig hozzátartozik az is, hogy egy erősebb forinttal itthon sem lennének olyan horribilisan magasak a piaci árak, mint jelenleg és talán hatósági árak nélkül is fenn tudnák tartani autóikat a magyarok. (Ennek oka, hogy az olajárakat dollárban denominálják, így érvényesül az árfolyamveszteség az üzemanyagáraknál – a szerk.)

Az autópályadíj Rovinjig 182 kuna, amely több mint 10 ezer forint a jelenlegi árfolyamon és 7100 lenne a 2010-esen.

Fagylalt

Bár a horvát fagyi soha nem volt éppen olcsó, a legtöbb helyen úgy megtömik a tölcsért, hogy az az itthoni adagok másfél- kétszeresének felelnek meg. Rovinjban idén nyáron 12-15 kuna között adnak egy gombóc fagylaltot, amely 660-825 forint. Ha a magyar fizetőeszköz tartotta volna az értékét, akkor egy gombóc 468-585 forintba kerülne, amely az adagok méretét tekintve egyáltalán nem lenne drága például a Balatonhoz vagy Budapesthez képest.

Csevapcsicsa, pizza

A darált marhahúsrudakat némi ajvárral és sültkrumplival 75-85 kunáért adják az éttermek, amely 4125-4675 forint azoknak, akik forintban kapják a fizetésüket. 2010-es árfolyamon ez a nem túl összetett étel megúszható lenne 2925-3315 forintból miközben a naplementét nézi a parti teraszon.

A pizza ára igen változó, az óváros szélén például 20 kunért adnak egy negyed szeletet, ha viszont az ember kissé távolabb megy, egy a helyiek által látogatott étteremben egy 32-es paradicsom-sonka-sajt pizzát 45 kunáért megkaphat. Utóbbi 2475 forint, ha viszont a forint tartja a 39 forintos árfolyamot, akkor csak 1755, amely igazán jutányos ár.

Óvatosan az itallal

Az éttermek és a bárok annyiért adják az innivalót, amennyiért nem szégyellik. Egy tengerparti bárban például 2,5 deci limonádéért szemrebbenés nélkül elkérnek 26 kunát, de arányaiban erre kell számítani egy étteremben is. Egy kancsó citromos víz 100 kuna is lehet, amely 5500 forint a magyaroknak, bár a 3900 forint esetében is felmerülhet némi túlárazás.

Ha valaki nem szívesen iszik a csapból, akkor bemehet egy szupermarketbe vagy diszkontba és vehet a 7 literes kiszerelésű vizekből. Persze itt is nagy a szórás, a rovinji Plodine 15 kunát, a mellette lévő Lidl csak 9,5 kunát kér ezért. Utóbbi 523 forint vagyis egy literre vetítve 75, annyi, mint itthon. Persze 2010-es árfolyamon ez is csak 371 forint ami pedig már mélyen a magyar árak alatt lenne.

Egy 1,5 literes ice tea a Konzumban 11,5 kuna, vagyis 633 forint. Ez érezhetően magasabb mint itthon, a 2010-es árfolyamon számolt 450 forint pedig egy teljes árú, tehát nem akciós árnak felel meg az itthoni boltokban.

Egy liter sima tej a Lidlben 9 kuna, a laktózmentesért a Konzumban 11-et kell fizetni. Ez 500-600 forint, kissé magasabb mint itthon. Főleg, hogy bizonyos tejek itthon árstoposok. 39 forintos árfolyamon 351-429 forint lenne egy liter tej, amely megfelel az itthoni színvonalnak.

Pékáruk

A péksütemények nem különösen drágák, legalábbis ha az ember egy nagyobb diszkontba megy érte. Egy teljes kiőrlésű zsömle a Lidlben 1,79 kuna közel 100 forint, amely 70 lenne 2010-es árfolyamon. A töltött péksütemények baguette-k 6-8 kuna között mozognak (330-440 forint), amely kicsit magasabb mint itthon, de 39-es forintárfolyamon 230-310 forint, amely már a magyar pénztárcának is elfogadható.

Mennyi is a Pick szalámi?

Bár a kisebb boltok jellemzően drágábbak, érdemes ezekbe is benézni. A nagy diszkontok szomszédságában például egy, főleg a helyi éttermeseket nagy kiszerelésű élelmiszerekkel ellátó boltban remek árakat lehet találni. Itt adtak például 11 kunáért (605 forint) egy dobod Phildelphia krémsjatot, amely itthon 700 forintnál is több kerül.

De akadt itt például 45 kunáért egy 250 grammos Pick téliszalámi, amelynek kilónkénti ára 180 kuna vagyis 9900 forint. Itthon a KSH szerint szeletelve 10 700 forint az egységára. Ebben persze benne lehet az is, hogy a gyenge forint miatt igen jutányos áron vehetik a magyar csemegét.

Napi.hu/Szász Péter



Drága programok

Ha már Isztria, akkor a gyerekkel el lehet menni Pulába az amfiteátrumba, ahol a felnőtt jegy 70, a gyerek 35 kuna. Három főnek ez 9600 forint, 2800-zal több mint 39-es árfolyam mellett. Az - egyébként igen látványos akváriumba - 330 kuna a belépőjegy két felnőttnek és egy 6 évnél fiatalabb gyereknek, ez 18 150 forint, a bukás az árfolyamon 5280 forint.

Beszédes, ha összevetjük a rovinji felfújható vízi aquapark árait a hasonló balatoni létesítményévével. 2010-es árfolyamon a két ugráló árai szinte forintra megegyeznek, egy óráért 3200 forintot kérnek a Balatonon és 80 kunát Horvátországban. Utóbbi most 4400 forint, a forint mélyrepülése előtti árfolyamon 3120 lenne. A heti jegy itthon 26 ezer, kint jelenleg 35 750, de 39-es árfolyamon 25 350 lenne.

Egyedül a napijegy tűnik nagyon drágának a Balatonon, ugyanis a 8000 forint még a 2022-es árfolyamon is magasabb mint a horvát 140 kuna (7700 forint).

Nincs baj a horvát árakkal, csak ne forintban kapnánk a fizetésünk

A konklúzió az, hogy a horvátországi árak még egy olyan turistamágnes városban sem szálltak el a magyarhoz képest, mint Rovinj. Ha a forint együtt mozgott volna a régiós devizákkal, akkor a legtöbb terméket az itthoni árakon kapnánk és nem kellene felszisszenni valahányszor fejben átváltjuk az árakat legyen szó egy nagyobb bevásárlásról, üzemanyagról vagy fagyizásról a tengerparton. A magyaroknak gyakorlatilag az fáj, hogy minden 100 forintnyi termékért 141 forintot fizetnek.