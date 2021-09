Az általános víruskutatási tapasztalat az, hogy a vírusok - párhuzamosan azzal, hogy terjedésük könnyebbé válik - veszítenek hevenységükből - mondta az MTI szerint Sarah Gilbert, az Oxfordi Egyetem oltóanyag-kutatási professzora egy szakmai szemináriumon. Nincs ok annak feltételezésére, hogy a Sars-CoV-2 vírus virulensebb változatával kell majd szembesülnünk - tette hozz a szakember.

Mindez azt is jelenti, hogy az új típusú koronavírus által okozott megbetegedések folyamatosan mind enyhébbé válnak.

Kapcsolódó Masszív hatása van a vektorvakcinás ismétlésnek

"A vírus lassú, sodródásszerű genetikai változásait észleljük, és mindeközben fokozatosan felépül az immunitás is a lakosságon belül, ugyanúgy, ahogy ez más, szezonális koronavírus-fajtákkal szemben is megszokott" - fogalmazott az Oxfordi Egyetem vezető kutatója. Ezek a koronavírus-fajták okozzák a közönséges náthát is, és végül a Sars-CoV-2 is e náthavírusokhoz válik hasonlóvá.

John Bell, az Oxfordi Egyetem orvosi karának professzora a Times Radiónak azt mondta, hogy Nagy-Britannia már túljutott a koronavírus-járvány legrosszabb időszakán, és a tél elmúltával "rendben lesznek a dolgok". Várakozása szerint jövő tavaszra alakul ki az a helyzet, amelyet kollégája, Sarah Gilbert nem sokkal korábban felvázolt.

A járvány pályáját tekintve az ország már most sokkal jobb helyzetben van, mint akár hat hónappal ezelőtt, és a brit állami egészségügyi ellátórendszerre (NHS) nehezedő nyomás jelentősen enyhült - mondta John Bell.

A brit egészségügyi minisztérium csütörtöki ismertetése szerint az elmúlt egy hétben 15,5 százalékkal csökkent az előző héthez képest a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség tüneteivel újonnan kórházba szállított páciensek száma - írta az MTI.