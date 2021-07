A koronavírus legújabb változata, amelyet C.37, avagy lambdának hívnak, felkeltette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmét – írja a Financial Times. Ez a mutáns Peruban született még 2020-ban, és elsősorban ott is terjed, bár 27 további országban is a nyomára akadtak.

A kutatók „szokatlan” fajta mutációnak tartják, részben azért, mert nem szemben a korábbi változatokkal, úgy tűnik, nem képvisel egy még fertőzőbb változatot. A brit egészségügyi hatóság szerint például Anglia-szerte előfordul, de viszonylag kis számban.

Ezzel együtt kiszorítja a vírus eredeti változatát. Paplo Tsukayama, Limában dolgozó mikrobiológus professzor azt mondja, hogy amikor tavaly decemberben felfedezték, akkor 200 mintából mindössze egyben volt jelen. Idén márciusban azonban már a perui főváros fertőzéseinek felét okozta, júniusra pedig 80 százalékra ment fel ez az arány.

A WHO adatai ezzel egyeznek. Chilében az esetek harmadát okozza a lambda. A kutatók ugyanakkor nem tudják, hogy fertőzőbb-e más koronavírus-változatoknál, ennek eldöntéséhez további vizsgálatokra van szükség.

A WHO szakértői egyelőre úgy gondolják, hogy ez a mutáció kisebb veszélyt jelent az emberekre, mint az alfa, béta, gamma és delta koronavírusok, amelyeket ebben a sorrendben az Egyesült Királyságban, Dél-Afrikában, Brazíliában és Indiában fedeztek fel. Ugyanakkor a lambdát is szoros figyelemmel kell követni, mivel képes volt szétszóródni a világban. Egyelőre úgy tűnik, nem okoz komolyabb betegséget, mint a többi változat és nem cselezi ki a vakcinákat.

Ugyanakkor Latin-Amerika lakosságának eddig csak 10 százalékát oltották be, így ott bármilyen fajta koronavírus nagyobb pusztítást okozhat, mint máshol, és a kórokozónak van ideje és táptalaja a mutálódáshoz.