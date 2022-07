Lavrov elárulta: megnőtt az oroszok étvágya, nem állnak meg Kelet-Ukrajnánál

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint mostanra ambícióik túlmutatnak a kelet-ukrajnai Donbaszon. Bár korábban kevesebbel is beérték volna, de most már több terület - a déli Herszon és Zaporizzsja megyék - elfoglalásában is érdekeltek. Lavrov szerint nem ők az agresszorok, hanem mindenki, aki támogatja Ukrajnát.