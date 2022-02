A Cable névre keresztelt, régóta tervben lévő párizsi légi villamospálya, amivel összekötnék a francia főváros egyik külső kerületét, akár már 2025-re elkészülhet - írja a Bloomberg. Ha a "repülő villamos" tényleg zöld utat kap, Párizs Creteil nevű, népes elővárosából az ingázók új közlekedési eszközzel járhatnak majd munkába.

Az első párizsi tömegközlekedési gondolájának megvalósíthatósági tanulmányait a múlt héten tették az asztalra: a fővárostól dél-keletre lévő majdnem 100 ezer lakosú elővárosból a 8-as metró végállomásig kiépíthető 4,5 kilométeres távolság - öt megállóval - a számítások szerint felgyorsíthatja a körzetből a belvárosba tartó közlekedést - anélkül, hogy közlekedési dugókat és környezetszennyezést indukálna. A tervek azért erre a területre születtek meg, mert a területen szétszórtan található iskolák, egyetemek, kórházak és közhivatalok hálózata közötti mozgást is képes lehet modernizálni, optimalizálni..

A Cable valójában egy régi elképzelés, már 2008-ban megvolt rá a javaslat, mivel kimutatható váol már akkor is, hogy a Creteil-Párizs viszonylat hagyományos tömegközlekedési módszerekkel bonyolultabb és költségesebb az elfogadhatónál, aminek a domborzati viszonyok mellett az is az oka, hogy több autópálya és a TGV szupervonat pályái is szabdalják a térséget.

A légi villamos viszont kevés helyet foglal el a földön már meglévő infrastruktúrák között - és most úgy számolták, a kábeltartó oszlopok és kábelek költsége a témakör nagyságához mérten nevetségesen olcsón, 132 millió euróból megoldható lenne.

Jajj, kabinos "kukkolók"!

A Cable elektromos üzemű kabinokkal klímasemleges és légszennyezés-mentes módon közlekedhet, ráadásul azok, akik ezt az utat választják, az autóikból is kiszállnak, szóval tiszta nyereség az egész - állítják a tervezők. Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen utasforgalomra méretezik a forgalmat.

Az sem teljesen tisztázott, hogy a környék lakóinak ellenállása - akik a magánéletüket érzik veszélyben a "kabinos kukkolók" miatt - hogyan lesz majd letörhető, felszámolható. Plusz az érintett területeken az új infrastruktúrával megjelenő fény-, és zajterheléssel sincsenek kibékülve.

Ha nem is osztatlan a lelkesedés a Cable megépítése iránt, a hírhez az mindenképpen hozzátartozik, hogy már most legalább öt további légi villamos megépítésének tervén dolgoznak az ún. Nagy-Párizsi régióban.Úgy is, hogy azt mindenki vastagon aláhúzza: ezek a járművek nem kiváltani akarják a meglévő tömegközlekedést, a bővítés előtt álló metrót, kiegészíteni azokat. Afféle ráhordó feladatokra tervezik őket, hogy általuk könnyebben hozzáférhetővé váljanak a vonatok, a metró és a villamosok.