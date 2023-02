A világ egyetlen más régiója sem olyan változatos, mint Ázsia. Rendszerei az autokratikustól a demokratikusig terjednek. Egyes ázsiai országok lakossága a világ legidősebbjei közé tartozik, máshol viszont viszonylag fiatal. Az ilyen ellentétekhez járulnak hozzá a városok megfizethetőségének a különbségei is – írja a The Economist.

Az index csúcsán Szingapúr áll, amely 2022-ben New Yorkkal együtt a világ legdrágább városa volt. A másik végén a világ 12 legolcsóbb városa közül öt Dél-Ázsiában található. Karacsiban a megélhetési költségek körülbelül egyharmada a szingapúriakénak – bár az EIU külön indexe szerint ez Ázsia legnehezebben élhető helye is.

Szingapúr és Hongkong magas helyezése ellenére az ázsiai városok 2022-ben viszonylag olcsóbbak lettek. Két japán város, Tokió és Oszaka 2021-ben még a világ 20 legdrágább városa között volt, de 2022-ben lecsúsztak a rangsorban, a 37., illetve a 43. helyre (és a 11., illetve a 15. helyre Ázsiában). A vizsgált 57 ázsiai város közül az ő visszaesésük volt a legjelentősebb. Még a Srí Lanka-i Colombo is hét helyet esett vissza, annak ellenére, hogy az éves infláció tavaly itt elérte a 70 százalékot (Ázsián belül az 53. helyen állt).

A felmérés célja az volt, hogy segítse a vállalatokat a külföldre küldött alkalmazottak bérének kiigazításában. Több mint 200 termék és szolgáltatás árát hasonlítja össze 172 városban - mindezt dollárra átszámítva. Így amikor a zöldhasú árfolyam megugrik, mint tavaly, az Amerikán kívüli városok dollárban kifejezve olcsóbbak lesznek.

Ázsiában csak egy maroknyi város lett tavaly viszonylag drágább. A legnagyobbat Port Moresby, Pápua Új-Guinea fővárosa ugrott. A város 13 helyet javítva a 96. helyre került, és ezzel Ázsia 36. legdrágább városa lett – részben azért, mert az itteni fizetőeszköz szilárdan tartotta magát a dollárral szemben. Több kínai város is viszonylag drágább lett. Nanjing és Wuxi egyaránt tíz helyet javított a globális rangsorban.

A legdrágább kínai város Sanghaj volt, amely Ázsiában az ötödik, világszerte pedig a 17. helyen állt. Ezek a helyek még drágulhatnak. A kínai fővárosban bevezetett újlakás-korlátozások feloldásával 2023-ban az árak ugrásszerűen megemelkedhetnek. Világszerte azonban az EIU arra számít, hogy az infláció idén gyengülni fog. A megfizethetőségre gyakorolt általános hatás attól függ, hogy az ázsiai valuták hogyan alakulnak a dollárral szemben. A teljesítményükben mutatkozó különbségek pedig megingathatják a tavalyi rangsort.

