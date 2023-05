Leküzdötte a pandémia okozta korlátozásokat és már az orosz-ukrán háború sem hátráltatja az európai utazási piac fellendülését, legfeljebb az északi és a kelet-európai úti célok esetén – derül ki az Európai Utazási Bizottság (ETC) legfrissebb negyedéves jelentéséből, amely rámutat: Nagy-Britanniában viszont erősen fékezhetik a turizmust a reptereken, kikötőkben, pályaudvarokon várható sztrájkok és járatkésések.

Holott a 2023-as évet erős indítás jellemzi a kontinentális piacon, ahol a főbb országok egyharmadánál már meghaladta az utazási kereslet a 2019-es szintet. Szerbia és Törökország például elhúzott a beutazók számát tekintve, köszönhetően annak, hogy az orosz vendégek az év első hónapjában kihasználták a két ország kínálta vízummentességet. Emellett a jó ár/érték arányú nyaralóhelynek tartott Bulgária is jelentősen növelte idén a vendégei számát az előző évekhez képest.

Köhögik az inflációt a légicégek

A turistaforgalom növekedése annak ellenére is megfigyelhető volt Európa szerte, hogy közben csökkent a repülőjáratok száma, amely alapvetően fékezi a kilábalást a szektorban. Emlékezetes, az Eurocontrol adatai szerint az európai légi forgalom januárban 14,4 százalékkal elmaradt a 2019 első hónapjában mért járatindulásokhoz képest, mivel a légitársaságokat még mindig erősen sújtják az infláció miatt megnövekedett működési költségek, valamint a magas üzemanyagárak.

„Biztató az egészséges felépülés, ahogy közeledünk a nyári csúcsszezonhoz, bár több kihívás még mindig akadályozza az utazási ágazatot, amelynek tele van a keze az infláció elleni küzdelemmel és az ukrajnai háború következményeivel” – fogalmazott Luís Araújo, az ETC elnöke.

Budapesten is van még háborús nyomás

Egy évvel az ukrajnai orosz invázió kezdete után a háború és annak geopolitikai következményei még érezhetően nyomasztják az európai turizmust, bár már csökkenő mértékben. Az oroszországi érkezésekre vonatkozó utazási korlátozások például továbbra is befolyásolják a turisztikai érdeklődést az egész kontinensen, amely főként egyes észak- és kelet-európai célországokban, például Finnországban és a balti államokban okoz visszaesést.

A konfliktusövezet közelsége néhány kelet-európai várost is hátrányosan érint, amely alól Krakkó és Riga mellett Budapest sem jelent kivételt – az ETC megfigyelései szerint ezen utazási célpontok esetén is még érezhető a külföldi látogatók tétovázása az ukrajnai háború miatt.

Káosz várható a brit reptereken

A turizmusban is megfigyelhető a magasabb árak miatti spórolás, bár ez általánosan már nem veti úgy vissza az európaiak utazási kedvét, legfeljebb módosítja a korábbi elképzeléseket. Az árérzékeny brit turisták például előszeretettel választanak idén a korábbiaknál költséghatékonyabb alternatívákat – leginkább Törökországot a török líra főbb valutákhoz képest jellemző csökkenése miatt.

Az előrejelzések szerint az Egyesült Királyság utazási keresletének gyors fellendülése ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol majd a brit repülőterekre, kikötőkre és a vasúti pályaudvarokra, ahol igyekeznek úrrá lenni a húsvétkor is tapasztalt káoszon: megpróbálják kielégíteni a keresletet és minimalizálni a késéseket.

A fennakadásokat a létszámhiány és az alacsony bérek miatti sztrájkok, a járatkésések és a Brexit utáni alaposabb határellenőrzések okozzák – mutat rá a jelentés, amelyben az iparági szakértők azt jósolják, hogy 2023 nyarán hasonló mértékű zavarok jelentkezhetnek a briteknél, mint ami a tavalyi nyáron is jellemző volt.

(Szerző: Thurzó Kata)