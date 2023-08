A Bounce nevű cég, amely arra szakosodott, hogy különböző városokban járva megszabadulhassunk poggyászunktól, akár pár órára is (például két repülőút között egy városnézés idejére), évek óta értékeli a légitársaságokat különféle szempontok alapján. Az értékelést, elég alaposnak és korrektnek találva, a CNBC is közzéteszi.

Kezdjük az értékelés szempontjaival, kiragadva a legfontosabbakat. Az elsőszámú a pontosság, vagyis minél ritkábban és kevesebbet késsen a légijármű, járattörlés pedig igen ritkán forduljon elő. Természetesen hosszabb utakon fontos a kényelmes ülés, valamint megfelelő távolság a sorok között, azaz a lábhely. Az is lényeges szempont, hogy mit hozhat fel az utas a fedélzetre, ha már egyszer megvette drága jegyét.

Szempontok

És itt jön a nagy eltérés a fapadosoktól: náluk lehet esetenként fillérekért utazni egy kézitáskával, az út tényleges árát pedig kifizetik a többiek fizetős fedélzeti, valamint feladott poggyásszal, és mindenféle egyéb trükkökkel, mint ülésválasztás drágán, hogy egymás mellett ülhessenek, akik együtt utaznak. Interkontinentális utaknál azonban szóba sem jön alacsony ár, különösen a járvány utáni nyitás óta, így az utasok értékelik, ha külön ezzel már nem kell foglalkozni. Fontos persze a fedélzeti ellátás is, és természetesen a személyzet kedvessége az utasokkal.

A nyertes, akihez órát lehet igazítani

Mindezek alapján az első helyre egy olyan társaság került, amellyel magyar utasok viszonylag ritkán utaznak: a Japan Airlines. A társaság járatainak 88,36 százaléka pontosan érkezik, miközben 35 országban 220 helyre repül, vagyis vélhetően nekik is meg kell küzdeni reptéri, légiirányítási gondokkal, mégis időben sikerül mindent lebonyolítani.

Aki mindig elhozza az utast

Második helyre a Singapore Airlines került: a városállam légitársaságánál, amely 34 országba repül, minden háromezredik járat kerül csak törlésre, amit nevezhetünk akár nullának is, ők nem hagyják ott az utast. Harmadik a Qatar Airways, itt külön kiemelik, hogy a business osztály már tizedik éve nyeri el a legjobb minősítést.

Meglepetések

Az nem meglepő, hogy a legjobbak közé az Emirates is bekerült, még ha csak a 10. helyen is, de ki gondolná, hogy az Ethiopian Airlines és az Air India is bekerült a legrangosabbak közé, miközben a Vietnam Airlines ugyanannyi pontot kapott, mint az Emirates, így meg is oszlik köztük a 10. hely.

Íme a rangsor:

Japan Airlines Singapore Airlines Qatar Airways Korean Air Vistara All Nippon Airways Ethiopian Airlines Air India Azul Airlines Emirates és Vietnam Airlines