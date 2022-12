Az utazási kedv ismételt erősödésével tavaly az európai légi úton közlekedők száma megközelítette a 373 milliót, ami 35 százalékkal haladta meg a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások jellemezte 2020-as év adatait, emellett az áruk és a postai küldemények szállítása is újabb lendületet vett tavaly - tájékoztatott az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat.

2020-ban az azt megelőző év adataihoz képest 73 százalékkal csökkent ez európai légiutasok száma. Ez azt mutatja, hogy a tavalyi 35 százalékos emelkedés ellenére a mostani adat még mindig jelentősen elmarad a korábbiaktól.

- derült ki az Eurostat táblázatából.

Európában a párizsi Charles de Gaulle nemzetközi légikikötő bonyolította legnagyobb forgalmat, ahol 26,2 millió utas fordult meg tavaly. Az hollandiai Schiphol nemzetközi repülőtér 25,5 millió, a frankfurti légikötő 24,8 millió, a madridi 23,2 millió, a barcelonai nemzetközi repülőtér pedig 18,5 millió légiutast szolgált ki.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a 2020-ban regisztrált több mint 3,8 millió utas után tavaly közel 4,6 millió utas fordult meg.

Az uniós statisztikai hivatal közölte, hogy az áruk és postai küldemények szállítására vonatkozó adatok 2021-ben 21 százalékkal nőttek az előző év adataihoz képest. Tavaly 15 millió tonna árut és postai küldeményt szállítottak légi úton az Európai Unióban.

