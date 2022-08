Branislav Gröhling, Szlovákia oktatási minisztere kijelentette, hogy a koronavírus-megbetegedést általános betegségnek fogják tekinteni - adta hírül a pozsonyi Új Szó. Csak a pozitív koronavírustesztet produkáló diákok kerülnek majd karanténba, nem pedig az egész osztályok vagy az érintettekkel kapcsolatba lépett személyek.

Ezenfelül nem lesz kötelező a tesztelés az iskolákban, mint ahogyan a maszk és a reszpirátor viselése sem. Amennyiben azonban az országos tisztifőorvos megváltoztatja a maszkviselésre vonatkozó szabályokat, a minisztérium azokat követni fogja.

Újra vidám lesz az élet



A miniszter elmondta azt is, hogy az új tanévtől kezdődően engedélyezik a sítanfolyamokat, az osztálykirándulásokat, valamint a nyílt napokat, továbbá az iskolai rendezvények esetében sem lesznek érvényben korlátozások.

További változás, hogy a szülők a következő tanévtől kezdődően három helyett öt egymást követő napon is igazolhatják gyermekeik hiányzását. Ennek megfelelően amennyiben beteg a gyermek, de a szülő úgy ítéli meg, orvoshoz nem kell vele mennie, maradhat otthon pár napig.

Kukába kerülnek az oltások

Eközben az országban a sok új fertőzés ellenére alacsony az emberek oltási hajlandósága. Az 50 felettiek közül például egy hónap alatt csak kilencezer ember oltatta be magát a negyedik koronavírus-oltással. Szlovákiában 2,5 millió dózis vakcina van, amiből 189 ezer Moderna-termék szavatosság a raktárban járt le, és továbbiak is hasonló sorsra juthatnak. Ennek valószínűségét növeli, hogy szeptembertől már a továbbfejlesztett, az omikron koronavírus-változat ellen is védő oltások érkeznek az országba.