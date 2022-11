Már közel két évtizede, hogy Lengyelország az atomenergia felé kezdett kacsingatni, de csak most tettek lépéseket ebben az ügyben, most azonban rohamtempóban: három nap alatt két – egymástól független – külföldi partnert is kiválasztottak, hogy megépítsék az ország első atomreaktorait – írja a Bloomberg.

A kormány tervei szerint a 2040-es évek közepére 6-9 gigawattnyi atomenergiát használnának fel.

Az érthető, hogy mi miatt fordult a lengyelek figyelme az atomenergia felé. Az ország energiatermelésének több mint 70 százaléka szénalapú, márpedig az Európai Unió azt tűzte ki célul, hogy 2050-re a blokk eléri a klímasemlegességet. Az időjárásfüggő szél- és napenergia mellett így természetes, hogy Varsó figyelme az atomenergia felé fordult.

Azt követően, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, a gázimport is jócskán megdrágult, és ezzel pedig lényegében eldőlt: azt az ötletet is elfelejthetik, hogy a szénerőműveket gáztüzelésűekre cserélik.

Lengyelországban egyébként korábban már megkezdték az előkészületeket, hogy – akkor még – szovjet mintára reaktort építsenek, az 1986-os csernobili atomkatasztrófa után azonban jobbnak látták, ha elállnak a tervektől.

Amerikai és dél-koreai cégre esett a választás

A kormány választása ezúttal egy amerikai székhelyű cégre, a Westinghouse Electricre esett, azt szeretnék, hogy a vállalat összességében hat reaktort építsen majd meg a kormányprogram keretében. Hivatalosan mindenesetre egyelőre csak három reaktor felhúzásával bízták meg őket. Az amerikai cég mintegy 20 milliárd dollárért teljesítheti a feladatot.

Közben pedig Jacek Sasin miniszterelnök-helyettes közreműködésével is született egy szándéknyilatkozat, amely szerint a Korea Hydro & Nuclear Power vállalat az állami PGE SA és ZE PAK SA közműszolgáltatókkal együttműködve épít Lengyelországban reaktorokat. Ez a projekt a kormányprogramtól függetlenül jönne létre.

Lengyelország azonban már most nehézségekkel szembesül, bár az atomtervek még rettentő kezdetleges fázisban vannak. Úgy tűnik, Varsó a drágább utat választotta azzal, hogy kisebb projekteket indít párhuzamosan, a Westinghouse szerint a három megrendelt reaktor akár 10 százalékkal is drágább lehet, mint abban az esetben, ha a kormány úgy döntött volna, egyszerre adja ki a megbízást a hat egység megépítésére.

Az amerikai vállalat ráadásul már előre be is perelte a Korea Hydrót, hogy megelőzze a nukleáris technológia jogosulatlan megosztását a dél-koreai céggel. Sasin azt nyilatkozta, mindkét fél biztosította arról, hogy az ügyben gyorsan megállapodnak, ha azonban mégis választani kellene a két projekt közül, a Westinghouse mellett voksolnak.

Politikai és finanszírozási kérdőjelek

A projektek megvalósulásának politikai gátat szabhat, ha a jövő év őszén esedékes választásokon – a közvélemény-kutatások aktuális eredményeinek megfelelően – az ellenzék nyer. Az ellenzéki pártok ugyan támogatják az atomenergia térnyerését az országban, a kidolgozott terveken még módosíthatnak.

Varsónak ráadásul finanszírozási problémái is lehetnek: azt szeretnék, ha a projektben 49 százalékos részesedést vásárolna a külföldi partner, a Westinghouse azonban nem hajlik erre. A kormány szerint egyébként jelenleg 17 milliárd dollárnyi hitel áll rendelkezésére az atomprojektek megkezdéséhez.

Felicia Aminoff, a Bloomberg elemzője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy két különböző típusú reaktor egyidejű építése csökkenti a méretgazdaságossági megtakarítások lehetőségét, hozzátéve, hogy még mindig nem kizárt az egyik partner visszalépése vagy visszaléptetése.