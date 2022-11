Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök még májusban ígéretet tett arra, hogy országa az év végéig megpróbálja megszüntetni az Oroszországból származó olajimportot a Barátság kőolajvezeték északi szakaszán keresztül. Német kollégája, Olaf Scholz, akinek az országa szintén az ugyanezen az olajvezetéken keresztül történő importra támaszkodik, akkor hasonló fogadalmat tett.

Akkoriban mindketten igyekeztek erősíteni az EU szankcióinak hatását, amelyek december 5-től tiltják a tengeri olajvásárlást, miközben kímélik a csővezetékes importot. A terv az volt, hogy a lengyel és a német bejelentést követően csak a Barátság kőolajvezeték déli szakaszát használó országok - Magyarország, Szlovákia és Csehország - vásárolják tovább a vezetékes orosz nyersolajat.

Most Lengyelország szankciókat szorgalmaz a vezeték északi szakaszára - ami jogi indokot teremt Varsó számára a Moszkvával kötött meglévő szerződések felmondására -, valamint egy vámrendszert azok számára, akik továbbra is a vezeték déli szakaszán keresztül kapnak kőolajat.

Véleményünk szerint a további szankciók bevezetéséhez, beleértve a Barátság-vezeték északi szakaszát is, megfelelő uniós szintű szabályozásra van szükség. Lengyelország együttműködik Németországgal ebben a kérdésben

- közölte a lengyel klímavédelmi minisztérium a Bloomberg kérdéseire adott válaszában.

A német kormány korábban azt mondta, hogy "vizsgálja és megvitatja" a csővezetékes import megszüntetésére tett ígéretének végrehajtását. Hozzátették, hogy a szankciókról szóló szabályozás megnyitja az utat az EU számára, hogy feloldja a csővezetékes importra vonatkozó mentességet, ha egy tagállam elegendő lépést tett az ellátási forrásainak diverzifikálása érdekében.

Oroszország tavaly napi mintegy 720 ezer hordó nyersolajat szállított Európába a Barátság vezetéken keresztül, ennek oroszlánrészét Lengyelországba és Németországba.

Egyenlő versenyfeltételek megteremtése a cél

Lengyelország számára a tét az ország vezető finomítójának, a PKN Orlennek a versenyképessége is, amely attól tart, hogy a magyar rivális MOL versenyelőnyre tesz szert az olcsóbb orosz nyersolajhoz való hozzáférésből. A lengyel klímavédelmi minisztérium szerint szükség van egy "egyenlő versenyfeltételek mechanizmusának" bevezetésére a vezetékes orosz olajra vonatkozóan.

Az Orlen közölte, hogy felkészült az esetleges leállásra, mivel képes a Barátság importot alternatív szállítással helyettesíteni, de kormányzati szintű döntésekre van szüksége, ha fel akarja mondani az orosz szállítókkal kötött, egyébként érvényes szerződéseket.

A vállalat az ukrajnai inváziót követően 30 százalékra csökkentette az orosz olajtól való hazai függőségét, és a nyersolajat más forrásokból, főként Szaúd-Arábiából és Norvégiából származó szállításaival helyettesítette. A lengyel klímavédelmi minisztérium közölte, hogy az ország többé nem importál tengeri nyersolajat Moszkvából.

Vis maior esetén nincs szerződésszegés

Az uniós szintű megoldás elmaradása okot adhat a lengyel finomítónak arra, hogy az idei év végén túl is folytassa a Barátság vezetéken keresztüli importot. A szankciók vis maiornak számítanának, így elkerülhető lenne a szerződésszegés.

Lengyel tisztviselők úgy vélik, még mindig jó esély van arra, hogy az országuk felfüggessze minden kapcsolatát Moszkvával, és politikai megoldást találjanak.

Míg a Barátság kőolajvezeték északi szakaszára vonatkozó szankciókhoz egyhangúságra van szükség, és azokat Magyarország ellenezni fogja, addig a vámokról szóló uniós döntéshez alacsonyabb küszöbértékre, a nemzeti kormányok minősített többségi támogatása is elegendő.

Az ügyet ismerő személyek szerint más eszközöket is fontolóra vesznek. A kérdést az uniós vezetők december közepén tartandó csúcstalálkozójukon vitathatják meg, ahol Morawiecki és Scholz is jelen lesz - számolt be róla a Bloomberg.