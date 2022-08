A lengyelek több mint fele, 54 százaléka úgy véli, hogy vissza kellene állítani a kötelező katonai szolgálatot - derül ki a helyi CBOS közvélemény-kutató intézet friss felméréséből, amit a Notes from Poland szemléz. A támogatás a nők és a férfiak esetén egyaránt erős. Még nagyobb a támogatottsága annak, hogy az emberek kapjanak valamilyen katonai kiképzést. Ezzel 78 százalékuk egyetért.

A sorkötelezettség 2008-ig volt érvényben Lengyelországban a 19 évüket betöltő férfiaknak. A rendszert 2009-ben a jelenleg ellenzékben lévő, mérsékelt jobboldali Polgári Platform kormánya törölte el, de megszavazta a jelenleg kormányzó, radikális jobboldali Jog és Igazságosság is.

Száznyolcvan fokos fordulat

A CBOS 2008-as felmérésében még a hivatásos hadsereg támogatottsága volt 54 százalék, míg a kötelező katonai szolgálat valamilyen formáját csak a megkérdezettek 35 százaléka támogatta. Egy évvel később a kötelező katonai szolgálat feladását már a válaszadók 74 százaléka támogatta, míg a sorkötelezettséget csak 20 százalékuk állította volna vissza.

Egy tavaly készült felmérés, amelyet az IBP intézett végzett, azt találta, hogy a lengyelek 61 százaléka áll szemben a sorkötelezettséggel és csak 39 százalékuk gondolta azt, hogy helyre kellene állítani a kötelező katonai szolgálatot. Nem kell atomfizikai diploma annak megállapításához, hogy az Ukrajna ellen indított orosz agresszió nyomán változott meg a lengyel közhangulat.

Fegyvert nem adnának egymás kezébe



Ezzel együtt jelenleg nincs kormányzati szándék a sorkatonaság visszaállítására, vélhetően annak tetemes költségei miatt. Ezt a védelmi minisztérium tavasszal meg is erősítette. Ugyanakkor megugrott a lengyelek érdeklődése a katonai képzés iránt és az állami vállalatok egy része be is vezetett ilyet.

Ezzel együtt a CBOS-felmérés válaszadóinak 70 százaléka nem változtatna vagy egyenesen szigorítana a civilek fegyvertartási szabályain. Lengyelországban a lakosság 2,5 százalékának van fegyvertartási engedélye, amivel a 166. helyen áll ezen a téren egy 195 országot áttekintő felmérés szerint.