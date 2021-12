Lengyelország hamarosan nem egyszerűen a koronavírus-járvány új hullámától fog szenvedni, hanem egy cunamitól, amelyet az omikron-változat fog okozni - verte félre a harangot Andrzej Horban miniszterelnöki főtanácsadó a Notes from Poland tudósítása szerint. Lehet, hogy nem lesz más lehetősége a kormánynak, mint hogy újabb szigorú korlátozásokat vezessen be.

Adam Niedzielski egészségügyi miniszter szintén arra figyelmeztetett, hogy bár a fertőzések száma az utóbbi időben csökkent, ám valószínűleg januárban ismét növekedni fog, miután az omikron dominánssá válik. Eddig ugyanis Lengyelországban alig volt jelen ez a vírusváltozat. Így a lassan ellapuló negyedik járványhullámra felkúszik az ötödik.

Horban úgy véli, hogy január végére olyan dráma bontakozhat ki Lengyelországban, amilyet hosszú idő óta nem láttak, főként azért, mert még mindig csak a lakkosság 60 százalékát oltották be a koronavírus fertőzése ellen. Szerinte azok, akiket még nem szúrták meg, mindannyian meg fognak fertőződni, és a statisztikai adatok alapján 5-10 százalékuk kerül kórházba.

Ez egymillió kórházi beteget jelent, így ha el is húzódik a lebetegedésük több hónapra, akkor is 50-60 ezer cividágyra lehet szükség a jelenlegi 20 ezer helyett, nem beszélve arról, hogy hol találhatnának hirtelen kellő számú orvost a betegek kezeléséhez.

A Lengyel Tudományos Akadémia koronavírus-teamje a napokban új tanulmányt publikált, amely szerint az omikron nem pusztán az egészségügyi rendszert ütheti ki, hanem a fél gazdaságot is, a kieső munkaerő miatt. Ezért akárcsak Horban az akadémia is mindenkit arra biztat , hogy oltassa be magát jobb későn, mint soha alapon.