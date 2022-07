A Lengyelországot kormányzó radikális jobboldali Jog és Igazságosság felfüggesztette egy ismert regionális vezetője párttagságát, mert olyan fotót posztolt a közösségi médiában, amelyen éppen golfozás közben látszik - derül ki a Notes from Poland cikkéből. Még azt is megjegyezte, hogy

ez jelzi az elithez tartozását, szemben a lengyelországi politikai ellenzékkel, amely olyan proli sportokat részesít előnyben, mint a foci.

Małgorzata Jacyna-Witt a PiS elnökének párttagsági jogait felfüggesztették Jaroslaw Kaczynki pártelnök döntése nyomán - jelentebbe be Krzysztof Sobolewski a párt főtitkára, aki egyébként ismert focirajongó. Hozzátette ehhez még azt is, hogy Kaczynski döntött a politikussal szemben indítandó fegyelmi eljárásról is.

Jó kis golfpálya



A regionális vezető Jacyna-Witt vélhetően népszerűsíteni akarta a szűkebb hazájában lévő golfpályát, amelyről kijelentette, hogy a legjobb Lengyelországban és Európában is a három legjobb közé tartozik. A posztját követő vitában sznobnak minősítették, Katarzyna Sadło ismert konzervatív értelmiség-blogger szerint az elitbe valójában a szellem olyan emberei tartoznak, mint ő, és a politikus legfeljebb pszeudoelithez tartozhat..

Ez nem zavarta meg abban, hogy újabb twitterüzenetekben azt bizonygassa, hogy azért tartozik az elithez, mert könyveket olvas, színházba jár, továbbá a golf játékhoz intelligensnek kell lenni. Olvasva a sok bírálatot később bocsánatot kért a golfozós fotóért.