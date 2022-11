Cikkünk folyamatosan frissül.

Ellentétes hírek jelentek meg arról a lengyel sajtóban, hogy robbanás történt Przewodówban, a lublini vajdaság egyik mezőgazdasági telepén. A detonáció az ukrán határhoz közel történt, ezért több jelentés is érkezett arról, hogy a határ lengyel oldalára átlőtt orosz rakéták okozták azt.

A hatóság az Onet.pl szerint csak annyit közöltek, hogy két ember meghalt egy traktorrobbanásban Przewodówban, a Hrubieszów körzetben. Az incidens kapcsán annyit erősítettek meg, hogy az egy gabonaszárító üzemben történt nagyjából 15.40-kor.

„Az esemény okai egyelőre nem ismertek” - közölte a Hrubieszówi Állami Tűzoltóság poviati parancsnokságának szóvivője, Marcin Lebiedowicz vezető százados. A referens annyit közölt még, hogy a helyszínt biztosítják a katasztrófavédelem munkatársai és vizsgálják, hogy mi okozhatta a robbanást.

A robbanást egyelőre hivatalosan nem erősítették meg. De a pletykáknak felült a Visegrad24 hírügynökség is, amely a Twitteren tényként közli, hogy orosz rakéták okozhatták a robbanást.

BREAKING:



2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.



Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.



NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022

A híresztelés mellett szól, hogy Mateusz Morawiecki miniszterelnök azonnal összehívta a Minisztertanács nemzetbiztonsági és védelmi ügyekkel foglalkozó bizottságát. Piotr Müller kormányszóvivő a sürgős ülés összehívásának okát nem árulta el. Viszont próbálta nyugtatni a közvéleményt, későbbre részletes tájékoztatást ígérve.

"Kérem, ne tegyenek közzé meg nem erősített információkat, az ülés után beszámolunk a történtekről" - mondta Müller a médiának adott rövid nyilatkozatában.

A Rzecspospolita annyit tudott meg lengyel kormányzati forrásoktól, hogy a kormány és hadsereg vizsgálja a radarképeket, ellenőrizve, hogy rakéták csapódhattak-e be az ukrán határtól mindössze 5 kilométerre lévő mezőgazdasági telepen. Azt viszont jelezték, hogy akár az is lehetséges, hogy a traktor és mögötte lévő vontatmány egy második világháborús bombától robbant fel. A források is azt mondták, hogy elhamarkodott dolog lenne bármilyen következtetést levonni.

Később Lettország védelmi minisztere Artis Pabriks már tényként közölte, hogy eltévedt orosz rakéták csapódtak be Lengyelország területén. A tárcavezető részvétet fejezte ki a két áldozat miatt, és támogatásáról biztatta a varsói kormányt. Utóbbi este negyed 9-kor még mindig nem erősítette meg azt, hogy rakétákról lenne szó.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

Az Onet nem sokkal később egy képet közölt a helyszínről, amelyen egy szétrobbant rakéta része látható. A portál forrásai szerint egyelőre nem tudni, hogy az ukrán légvédelem térítette le a pályájáról a két rakétát, vagy az oroszok tévesztettek célt.

Katonai forrásokra hivatkozva a szlovák Pravda is arról számolt be fél 9 előtt nem sokkal, hogy valóban orosz rakéták csapódtak be. Az AP News szerint amerikai hírszerzőügynökségekre hivatkozva közölte ugyanezt. Majd nem 20:40-kor a Pentagon is megerősítette a hírt.

A lap értesüléseit egyelőre nem erősítették meg hivatalos források.